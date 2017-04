De maidenspeech: bloemen, kussen en een veiligheidsspeld

Het is even wennen voor de bekende strafpleiter, tegenwoordig parlementslid voor Forum voor Democratie. In het Kamergebouw wist hij de drie rookruimtes eerder te vinden dan de wc's.

Het is het moment, het landsbelang, de entourage Theo Hiddema

Theo Hiddema heeft als advocaat alle rechtszalen van Nederland gezien, talloze bekende verdachten bijgestaan, honderden interviews gegeven. Toch maakt hij deze dagen, al drentelend door de wandelgangen van de Tweede Kamer, een nerveuze indruk. Niet zelden raakt hij verdwaald tussen rookhok, werkruimte en vergaderzaal.

Vorige week donderdag hield Hiddema zijn maidenspeech, het eerste optreden achter het katheder. Altijd een plechtig moment. De bloemen liggen klaar, collega's staan in de rij om de spreker te feliciteren met dit bijzondere moment. De zenuwen hield Hiddema met moeite in bedwang. Na afloop: "Ik voelde mezelf anders op mijn benen staan dan in de rechtszaal, hoor. Het is het moment, het landsbelang, de entourage. Ik kan natuurlijk niet onderuitglijden, hè."

Klaag- en klikindustrie Hiddema hield zijn rede tijdens een debat over racisme en discriminatie in Nederland. Zijn partij vindt discriminatie 'dom en bekrompen'. "Liefhebbers ervan zijn vreugdeloos en verbeten. Laat racisten gaarkoken in vooroordelen en chagrijn, zou ons advies zijn." Vervolgens maakte Hiddema de kachel aan met de vele anti-discriminatiebureautjes en de vele onderzoeken naar de problematiek. "Een vondst van minstens 1 kilo bij elkaar gerapporteerd, met een inhoud van nog geen grammetje." En: "Stop deze klaag- en klikindustrie. Maak het volk weerbaar. Weg met de meldpunten, of simpel gezegd; haal de stekker uit de subsidies." Het Nederlands is de voertaal in ons parlement en dat wil ik graag zo houden Kamervoorzitter Khadija Arib Na afloop, toen minister Lodewijk Asscher (PvdA, sociale zaken en werkgelegenheid) hem de hand kwam schudden, zei Hiddema: "U kunt veel met mijn toespraak doen. Een buitenkans!" Zijn Forum voor Democratie-collega Thierry Baudet had de maidenspeech al een week eerder gehouden, tijdens het debat over de verkiezingsuitslag. Hij trapte af met de woorden: 'Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina, patientia nostra abuditur dum navis praetoria resurrectionis ad profiscendum parata est?', wat zoveel betekent als: 'Hoelang stelt het partijkartel en de baantjescarrousel ons geduld nog op de proef, terwijl het vlaggeschip van de renaissancevloot klaarligt?' Baudet, die naar eigen zeggen tegen de 'elite' strijdt en vervolgens Cicero aanhaalt, het is even wennen. Het mocht ook niet van Kamervoorzitter Khadija Arib. "Het Nederlands is de voertaal in ons parlement en dat wil ik graag zo houden", sprak ze. Leraar Latijn Paul Groos wond zich op Twitter op over het slordige taalgebruik van Baudet. Verkeerde woorden, inconsequente uitspraak, rare klemtoon. "Als je zonodig intellectueel wilt doen, doe het dan in elk geval goed."

Veiligheidsspelden PvdA'er Manon Fokke zal zich haar vuurdoop nog lang herinneren. In september 2012 werd ze Tweede Kamerlid, twee maanden later vertelde ze in haar maidenspeech dat haar partij statiegeld op plastic flessen wil behouden. Sterker, het systeem zou moeten worden uitgebreid naar kleine flesjes. Maar de PvdA had zich juist neergelegd bij het afschaffen van statiegeld. Die toezegging had de partij al gedaan aan coalitiegenoot VVD. Foutje van Fokke. Ze kreeg evenwel felicitaties en bloemen. ARP'er Willem Aantjes was in 1959 zo nerveus voor zijn maidenspeech, dat hij steeds naar de wc moest. Door de spanning trok hij op enig moment de rits van zijn broek kapot. De koffiedame van het Kamergebouw schoot te hulp met veiligheidsspelden.

