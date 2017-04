Tot voor kort leek hij kansloos, maar de laatste weken is zijn ster snel gerezen. De radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon, die cannabis wil legaliseren en werknemers op hun zestigste met pensioen wil sturen, staat inmiddels derde in peilingen voor de Franse presidentsverkiezingen.

In de eerste ronde, zondag, lijkt hij 19 procent van de stemmen te halen. Daarmee laat hij de ingestorte Parti Socialiste (8 procent) ver achter zich en overstijgt hij ook François Fillon, de door fraudezaken geplaagde Republikeinse kandidaat. Nog een paar procent erbij en Mélenchon klopt zelfs de grote favorieten: de rechts-populistische Marine Le Pen en de sociaal-liberale Emmanuel Macron, die beiden rond de 23 procent schommelen.

Dat zou een enorme schok zijn voor de Europese Unie, want Mélenchon wil bijna alles overhoop halen

Als het Mélenchon lukt om bij de beste twee te eindigen, dan maakt hij grote kans om in de tweede ronde, op 7 mei, het presidentschap in de wacht te slepen. Dat zou een enorme schok zijn voor de Europese Unie, want de radicale Mélenchon wil bijna alles overhoop halen.

In Brussel is bijvoorbeeld afgesproken dat lidstaten het begrotingstekort niet verder mogen laten oplopen dan 3 procent, maar Mélenchon wil meer kunnen uitgeven. Op die manier kan hij, zoals hij belooft, 60.000 extra onderwijzers aanstellen, de wegbezuinigde wijkagent in ere herstellen en iedereen een extra week betaald verlof bieden.

De politicus is ook tegen het vrije verkeer van werknemers in de EU, omdat dit goedkope buitenlandse immigranten in staat stelt om baantjes van Fransen af te pakken. ‘Het systeem’ is kapot, concludeert Mélenchon.

Hij vindt daarom dat de Europese verdragen moeten worden herzien. Levert dat naar zijn smaak te weinig op, dan wil hij Frankrijk uit de EU en de euro halen. De Navo, gedomineerd door de Verenigde Staten, wil hij ook verlaten. Liever zoekt hij toenadering tot Rusland.

Supporters van Jean-Luc Mélenchon. © EPA

‘Als een Cuba zonder zon’ Zijn grote held is Hugo Chavez, die in Venezuela een socialistische revolutie doorvoerde en het land zo in een diepe crisis stortte. Dat maakt het voor Mélenchons concurrenten gemakkelijk om hem weg te zetten als een onbezonnen communist. Macron waarschuwde al dat Frankrijk onder Mélenchon zou verworden tot ‘een Cuba zonder zon, of een Venezuela zonder olie’. Kortom: de rijken gaan bloeden, de gewone mensen krijgen verlichting Onzin, zegt de politicus die nu van alle kanten wordt aangevallen. Zijn programma is wel degelijk solide. Hij bekostigt het door een nieuwe belasting te introduceren op financiële transacties. En hij zint op een fiscale revolutie waarbij top-verdieners 100 procent belasting gaan betalen over hun inkomen boven de vier ton. Kortom: de rijken gaan bloeden, de gewone mensen krijgen verlichting. Mélenchon dankt zijn succes deels aan dit antikapitalistische discours. Het slaat aan in een land dat al jaren lijdt onder een werkeloosheid van 10 procent en een haperende economie. De politicus scoort ook met zijn ecologische agenda. Zo wil hij stoppen met kernenergie, de landbouw vergroenen en bij wet vastleggen dat de natuur niet zwaarder mag worden belast dan ze aankan. Het levert hem veel groene kiezers op.

Frisse presentatie Verder heeft hij zijn pr opvallend goed op orde. De 65-jarige liep dertig jaar lang rond binnen de Parti Socialiste, maar weet zichzelf toch als fris te presenteren dankzij zijn nieuwe chef communicatie, Sophia Chikirou. Zij zorgt voor een sterke aanwezigheid op digitale kanalen als YouTube en Twitter. Zo bereikt Mélenchon veel jongeren en omzeilt hij de media, waar hij vaak mee overhoop ligt. De politicus, berucht om zijn scheldtirades, stelt zich op advies van Chikirou ook wat vriendelijker op. Zijn nieuwe mildheid maakt hem aanvaardbaar voor een bredere groep. Daar plukt hij in de peilingen nu de vruchten van. Tekst loopt door onder tweet. Vertaling: We roepen het Franse volk op te stemmen op elk moment dat het nodig is om te beslissen over zijn toekomst. #de kracht van het volk Bij al zijn optredens zit het vol. De Fransen houden van zijn bevlogen toespraken - vaak uren achtereen, uit het blote hoofd en vol grapjes en literaire verwijzingen. Hij haalt steeds fel uit naar de heersende klasse. “Het hof van Versailles maakt lol terwijl het volk sterft van de honger”, zei hij laatst nog. “De grens is bereikt en ik ben daar het symptoom van.” Met zijn beweging ‘La France Insoumise’, het ‘niet onderworpen Frankrijk’, wil hij aan al dit leed snel een eind maken. En als om te laten zien dat hij daartoe in staat is, liet hij zichzelf gisteren via een driedimensionaal hologram in zes steden tegelijk projecteren. Zo konden tienduizenden fans zijn toespraak ‘live’ bewonderen. Niets is te gek voor die paar procent die hem nog scheiden van het Élysée. Lees ook: Nieuwkomer Macron imponeert bij eerste tv-debat in Frankrijk.

