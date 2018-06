De liefde is niet het enige struikelblok voor politici

Er is een bibliotheek volgeschreven over politiek aan het Binnenhof, maar een handboek over wat wel en niet kan in Den Haag, dat ontbreekt. Partijvoorzitter Marjolein Meijer en Kamerlid Rik Grashoff van GroenLinks hebben deze week in elk geval een nieuw hoofdstuk geschreven: verzwijgen dat je relatie teruggaat tot voor de verkiezingen, kan naar nu blijkt niet. Ze zijn allebei opgestapt.

Opnieuw vallen twee landelijke politici over het onzichtbare struikelblok dat de schreef heet

De zaak die vorige week nog met een sisser leek af te lopen, kreeg deze week een nieuwe wending. De twee blijken niet een jaar, zoals ze aanvankelijk opbiechtten, maar langer samen te zijn; de liefde was al voor de Tweede Kamerverkiezingen opgebloeid. Met Meijer die kandidaten selecteerde voor de kieslijst waarop Grashoff plek vijf kreeg toebedeeld, maakt dat een verschil. Het leidde tot een ‘vertrouwensbreuk’ binnen de partij en het exit van het duo.

Daarmee vallen opnieuw twee landelijke politici over het onzichtbare struikelblok dat de schreef heet. Ze kunnen velen de hand schudden, zoals Johan Houwers (moest de VVD verlaten na verdenking van hypotheekfraude), Halbe Zijlstra (verzon dat hij in Poetins datsja zat) en PvdA’er Marleen Barth (die voor de partij onhandig privégedrag vertoonde). In de liefde ging Jack de Vries ze voor, de staatssecretaris op defensie en CDA-strateeg die in 2010 opstapte wegens een buitenechtelijke relatie met de adjudante in zijn staf.

Speelruimte Een greep uit recente affaires leert dat speelruimte van een Kamerlid allesbehalve vastligt. Een Kamerlid dat er een fulltimebaan in het vastgoed op nahoudt, mag blijven, mits hij zijn bedrijf op afstand zet – VVD’er Wybren van Haga. Evenals het Kamerlid dat werknemers in een sociale werkplaats via een door de rechter afgewezen en door zijn partij sterk afgekeurde schijnconstructie inhuurt – PvdA’er William Moorlag. Eerder was het PVV-leider Geert Wilders die fractiegenoten met tegenover hem verzwegen veroordelingen uit de wind hield om Rutte-I te kunnen blijven gedogen. Het doet denken aan de kleurenwaaier in de doe-het-zelf-zaak: reacties hangen af van de omstandigheden en zijn denkbaar in oneindig veel varianten Tegelijkertijd zijn er politici die om heel wat minder zijn vertrokken. Zo kon ex-VVD’er Houwers bij de start van het strafrechtelijk onderzoek naar hypotheekfraude al vertrekken, een zaak die uitloopt op een schikking. VVD’er René Leegte koos voor de uitgang toen hij besefte een nevenfunctie niet te hebben opgegeven, terwijl niet duidelijk was of het in de praktijk tot problemen had geleid. Collega Mark Verheijen vertrok na ophef over hoge declaraties en werd later vrijgepleit door de integriteitscommissie van zijn partij.

Lekken Op de middenweg staan vervolgens politici die zich intern laten bestraffen om te kunnen aanblijven. Zo stond PvdA’er Paul Tang ooit zijn woordvoerderschap financiën tijdelijk af, toen hij Prinsjesdagstukken bleek te hebben gelekt. Leegte deed hetzelfde met het gasdossier na een onhandig strategisch overleg in de trein. GroenLinkser Linda Voortman werd eens een maand geschorst na een lek rond de benoeming van de ombudsman – waar zij naar later bleek niet achter zat. Het laat zich al met al lastig schrijven, zo’n handboek dat de speelruimte van politici afbakent. Hoe politici en partijen bij allerhande kwesties handelen doet veel meer denken aan de kleurenwaaier in de doe-het-zelf-zaak: reacties hangen af van de omstandigheden en zijn denkbaar in oneindig veel varianten. Bij Meijer en Grashoff woog zwaar mee dat ze in eerste instantie niet alles op tafel legden. "In een hecht team (...) moet je blind op elkaar kunnen vertrouwen en zeker weten dat iemand de waarheid spreekt", aldus voorman Jesse Klaver.