De laatste stemdag van de Europese verkiezingen, dit kunt u verwachten

Voor veel landen wordt het een spannende dag. Zo is in Frankrijk de grote vraag wiens partij de meeste stemmen krijgt: die van president Macron, of het rechts-populistische Rassemblement National van Marine Le Pen. Daarnaast doen in Frankrijk ook de gele hesjes mee met de verkiezingen, met drie verschillende partijen.

Nathalie Loiseau, de Europese lijsttrekker van Macrons partij La République en Marche, in een stembureau in Parijs. © AFP

In België stemmen mensen vandaag behalve voor het Europese Parlement ook voor het nationale parlement. Na de verkiezingen in 2010 duurde de formatie van een Belgische regering maar liefst 541 dagen. Daarmee vestigde het land een wereldrecord voor de langste formatie ooit. Ook deze keer dreigt een lange formatie, want het land is opnieuw erg verdeeld.

De Belgische premier Charles Michel is samen met zijn vrouw Amélie Derbaudrenghien op weg naar het stembureau. © Photo News

In Italië hoopt de nationalistische anti-immigratiepartij Lega van vicepremier Salvini voor het eerst in haar bestaan als grootste uit de bus te komen. De populistische Vijfsterrenbeweging staat ondertussen op verlies in de peilingen. Bovendien is ook de 82-jarige oud-premier Berlusconi weer van de partij. Hij hoopt in het Europees Parlement te komen voor Forza Italia.

Stefano Buffagni van de Vijfsterrenbeweging in een stembureau in Milaan. © EPA

De christen-democraten van de Duitse CDU lijken ook na het vertrek van Angela Merkel als partijleider vandaag de grootste partij te worden. Al staan ze in de peilingen wel op een flink verlies. De Groenen lijken op een stevige groei af te stevenen. Ze staan op nummer twee in de peilingen. Maar beide partijen hebben een hoop concurrentie: er doen dit jaar maar liefst 41 partijen mee in Duitsland, omdat er geen kiesdrempel is.

EU-lijsttrekker Ska Keller van De Groenen staat de pers te woord in een stembureau in Berlijn. © EPA

De stembussen sluiten vanavond op verschillende tijdstippen. Zo kunnen bijna 65 miljoen Duitsers tot 18.00 uur stemmen, 47 miljoen Fransen en 37 miljoen Spanjaarden tot 20.00 uur, 30 miljoen Polen tot 21.00 uur en ruim 50 miljoen Italianen tot 23.00 uur. In bijvoorbeeld Luxemburg sluiten de stembureaus al om 14.00 uur.

De officiële uitslagen worden vanaf 23.00 uur vanavond verwacht. Eerder mogen die niet worden vrijgegeven. Nationale exitpolls worden vanaf 18.00 uur verwacht.

De Europese Unie telt in totaal een kleine 430 miljoen stemgerechtigden. Nederlanders en Britten konden donderdag al stemmen en in vijf kleinere landen kon dat op vrijdag en zaterdag.

