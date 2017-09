De kracht van Merkel? Ze is saai, pragmatisch en vertrouwd

Sinds Trump en Brexit is ze de morele leider van de vrije wereld. Ze bezwoer de ene na de andere crisis. Na twaalf jaar bondskanselierschap wil Angela Merkel er nog vier jaar bij. Vandaag beslissen de Duitsers of ze die krijgt.

Merkel kan niet de gemakkelijke boodschap verkondigen dat alles anders moet. Merkel moet twaalf jaar Merkel verdedigen en heeft natuurlijk butsen en schrammen opgelopen. Bovendien is ze de politicus van het politieke midden dat overal onder vuur ligt: te bestuurlijk, onduidelijk en te veel enerzijds-anderzijds, grauw en grijs. Wat zijn de belangrijkste bouwstenen van haar verhaal? Hoe inspireert ze de kiezer?

Diepste drijfveren

In campagnes gaat het niet alleen om wat je wilt. Minstens zo belangrijk is waarom je dat wilt, wat je diepste drijfveren zijn, je ideologische waarden en overtuigingen. Daarmee raak je je toehoorder veel meer dan met ingewikkelde verhalen over beleid.

Nu is Merkel niet iemand met een uitgesproken politieke ideologie. Ze is veel meer de bestuurder, lost praktische problemen op. Daarbij zit ideologie vaak meer in de weg dan dat ze helpt. Bovendien, in haar Oost-Duitse jaren is ze doodgegooid met ideologie. Daar is ze voor de rest van haar leven wel klaar mee.

Toch spreekt ook Merkel over haar drijfveren en waarden. Dat doet ze op een bijzondere manier. Begin september 2015 vertrekken duizenden vluchtelingen vanuit Boedapest, over de snelweg, te voet naar Duitsland. Merkel neemt een verstrekkend besluit: de vluchtelingen mogen de Duitse grens over.

Het gaat hier niet om een mensenmassa, het gaat hier om mensen. En die staan nu eenmaal bij onze grens

Hoe verdedigt ze haar besluit? Het gaat hier niet om een mensenmassa, zegt ze, het gaat hier om mensen. En die staan nu eenmaal bij onze grens. Als mensen op de vlucht aan je deur staan, moet je opendoen. Het is een noodsituatie, je kunt niet anders. “Als we ons er voor zouden moeten verontschuldigen dat we, in een noodsituatie, een vriendelijk gezicht laten zien - dan is dit niet meer mijn land.”

Onlangs sprak ze over de auto-industrie en de sjoemelsoftware. Ter herinnering: de Duitse autobranch heeft jarenlang gerommeld met software, waardoor dieselauto’s op papier minder milieuvervuilend waren dan in werkelijkheid. In Merkels toespraken gaat het over vertrouwen dat is verspeeld. De industrie is niet eerlijk geweest en moet niet gemakzuchtig denken dat ze nu weer tot de orde van de dag kan overgaan. In essentie is haar boodschap heel eenvoudig: ze is boos op de leiders van de auto-industrie, want die hebben gejokt en dat is schadelijk.