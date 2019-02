De kortstzittende Spaanse premier brengt alvast zijn memoires uit

Hij is pas acht maanden premier, maar moest twee weken terug knarsetandend nieuwe verkiezingen uitschrijven, nadat zijn rijksbegroting in het parlement was gestrand.

Lees verder na de advertentie

Het Spaanse journaille maakt zich ondertussen al weken vrolijk om de premier. Want waar de Madrileen een ghostwriter in de arm nam, komen de meeste Spaanse oud-staatshoofden pas lang nadat zij de handdoek in de ring hebben gegooid met een doorwrochte politieke zelfreflectie. Maar Sánchez is nog in functie. Rijk wordt hij overigens niet van zijn boek. De sociaal-democraat doneert de opbrengst namelijk aan de daklozen.

De hoon die Sánchez met zijn voorbarige memoires ten deel valt, betekent overigens niet dat het 'Handboek voor Verzet' geen boeiende kost is.

Zou hij als zelfbenoemde verzetsheld nog een nieuwe termijn toebedeeld krijgen van de Spaanse kiezer?

Sánchez verhaalt over de bikkelharde machtsstrijd om het leiderschap die hij binnen zijn partij de PSOE moest voeren. Een 'indringer' voelde hij er zich, tussen de partijelite die niets van hem moest hebben. Gelukkig was daar altijd vrouw Begoña die voor hem klaarstond en hem erdoorheen sleepte. Een opvallende bekentenis is dat Sánchez als een van zijn eerste wapenfeiten in het Moncloa Paleis het matras, waarop hij met zijn vrouw Begoña de nachten zou doorbrengen, liet vervangen. Ook de slaapkamer in de residentie van de Spaanse premier moest direct een likje verf krijgen.

Het boek lijkt deel uit te maken van de campagnestrategie van de premier, die hoopt nog wat langer in het Moncloa te mogen blijven. Het boek verscheen namelijk in de boekhandel op de dag dat Sánchez' campagne begon voor de nieuwe verkiezingen op 28 april. Op sociale media verscheen een afbeelding van de boekomslag, waarop Sánchez is afgebeeld met een legerhelm en camouflagestrepen op zijn gezicht. Zou hij, inmiddels door de wol geverfd in de slangenkuil van de Spaanse politiek, als zelfbenoemde verzetsheld nog een nieuwe termijn toebedeeld krijgen van de Spaanse kiezer?

Zijn opponent Pablo Casado denkt van niet. Hij vindt Sánchez' boek nogal pocherig, aangezien de conservatief meent dat geen enkel staatshoofd het heeft gepresteerd om in zo'n korte tijd zoveel schade aan te richten in Spanje. "Pak uw matras maar in en haal hem uit het Moncloa", was Casado's advies aan Sánchez.

Lees ook:

De Spaanse regering zit er pas een jaar, maar wankelt nu al De aanhoudende politieke spanningen rond Catalonië lijken de Spaanse premier Pedro Sánchez de kop te gaan kosten.