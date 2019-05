De koffie staat voor hem klaar in Leeuwarden, maar nog niet iedereen is enthousiast over ‘afstandelijke’ Sybrand Buma

In het wijkcentrum van Heechterp-Schieringen hadden ze het vrijdagochtend net over de nieuwe burgemeester, vertelt beheerder Fridus van den Berg. Heechterp-Schieringen in Leeuwarden is een van de veertig wijken die in 2007 door toenmalig minister Ella Vogelaar werden aangewezen als probleemwijk. “Velen vinden hem als politicus in Den Haag wat afstandelijk overkomen”, zegt Van den Berg. “Nu krijgt hij de kans om dichter bij de mensen te komen, is de algehele teneur. Met geen woord werd over zijn politieke kleur gerept, terwijl we toch een lange geschiedenis van PvdA-burgemeesters hebben. Best positief, zo van: laat maar komen.”

Buma zal ook de niet bepaald gezonde financiële toestand van de gemeente op zijn bordje krijgen

Wat de grootste opdracht van Buma is? “De goede vibe van de Culturele Hoofdstad vasthouden’’, zeggen mensen uit de lokale politiek en het bedrijfsleven. Want leuk hoor, zo’n topjaar, maar niemand wil een eendagsvlieg zijn. “Leeuwarden staat nu op de kaart. Om dat succes vast te houden is iemand nodig die een enorm netwerk heeft in Den Haag en Brussel”, zegt fractievoorzitter Serge Hollander van de VVD, de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad.

Buma is daar volgens hem uitermate geschikt voor. “We zitten ver van het centrum van de macht, waar de zaken worden gedaan. Je moet hier gewoon beter je best doen dan in de Randstad.” Harry van der Molen doet daar een schepje bovenop. Het uit Leeuwarden afkomstige CDA-Kamerlid noemt Buma’s netwerk ‘er eentje van hier tot Tokio’ en beweert bijna zeker te weten dat de nieuwe burgemeester het mobiele nummer van Angela Merkel in zijn telefoon heeft.

Behalve de post-Culturele-Hoofdstad-dip en de gebruikelijke stadsissues, zoals openbare orde en veiligheid, zal Buma ook de niet bepaald gezonde financiële toestand van de gemeente op zijn bordje krijgen. Zoals andere centrumgemeenten ondervindt de Friese hoofdstad veel nadeel van de manier waarop het geld voor zorg en sociale zaken wordt verdeeld, zegt Van der Molen, die er acht jaar raadslid en drie jaar wethouder was. “Leeuwarden verleent als centrumgemeente veel zorg aan de rest van de provincie. De druk op bijstand en Wmo zijn ongekend hoog.”

Op sociale media stellen critici vragen bij Buma’s oprechtheid. Of hij weleens in de achterbuurten is geweest

Vriendjespolitiek Buma’s vermeende afstandelijke imago is onterecht, zegt Van der Molen. “Niemand is integerder dan hij. Hij is respectvol en ontspannen en zal heel snel een gerespecteerd en geliefd burgemeester zijn.” Daar is niet iedereen van overtuigd. Op sociale media stellen critici vragen bij Buma’s oprechtheid. Of hij weleens in de achterbuurten is geweest, wordt hem gevraagd. Anderen betichten hem van vriendjespolitiek. Via Facebook gaat zelfs een petitie rond om zijn komst tegen te gaan. ‘Wij willen (...) niet dat Leeuwarden een afvoerputje is voor afgedankte politici uit Den Haag’, staat onder meer in de verklaring. De bewoners van Heechterp-Schieringen zijn vooral benieuwd wat er met hun huizen gaat gebeuren. Voor 576 sociale huurwoningen is dat nog lang niet zeker, terwijl actie geboden is. Sommige panden zitten vol asbest, andere zijn slecht geïsoleerd of de buitenkant bladdert af, zegt Fridus van den Berg. “De bewoners zouden al veel eerder duidelijkheid krijgen, maar dat is steeds uitgesteld. Ondertussen ligt het onderhoud stil. Aan Buma de taak om de knoop door te hakken. Hij moet maar gauw eens op bezoek komen. De koffie staat klaar.’’

