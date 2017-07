De klopjacht op president Erdogan

Oguzhan laat graag de kogelgaten in zijn strandtent zien. Druk heeft hij het toch niet, want sinds de couppoging van vorige zomer blijven veel toeristen weg uit de Turkse badplaats Marmaris. Een paar Russen rekken zich uit op het strand, maar verder ligt de boulevard aan de Egeïsche zee er wat verlaten bij.

De 19-jarige zag die nacht hoe zijn strandtent veranderde in een strijdtoneel. "De helikopters zetten hun soldaten af in het veldje om de hoek", vertelt hij opgewonden. "We moesten schuilen achterin de bar. De politie schoot zelfs terug met een raketwerper!" Trots wijst de jongen naar de sporen van munitie in de bar. Wat hier gebeurd is, mag niet worden vergeten.

Marmaris is het kustplaatsje waar Erdogan vorig jaar een rustige vakantie had moeten doorbrengen. In plaats daarvan ontvluchtte de Turkse president op 15 juli zijn villa op het terrein van het Grand Yazici hotel en vertrok even na middernacht richting Istanbul. Daar stonden de tanks al op de Bosporusbrug. In Ankara maaiden laagvliegende F-16's ondertussen protesterende burgers neer en bombardeerden het parlement. Minstens 248 mensen lieten het leven, rond de 2200 raakten gewond.

Om half twaalf kreeg Efecik te horen dat Erdogan een korte persconferentie zou geven. Twaalf journalisten werden na een strenge security-check door de achteringang het hotel binnengeleid. Na tien minuten uitleg door voorlichters verscheen de president. "Hij was kalm en zelfverzekerd", vertelt Efecik vol bewondering. "Maar de situatie was chaotisch en er was duidelijk paniek onder de bodyguards. Als journalist die in die nacht naast de president stond, kan ik je verzekeren dat dit een echte couppoging was."

"Zodra ik doorkreeg dat er een coup gaande was, reed ik naar het hotel van Erdogan. Onderweg zag ik rijen mensen voor geldautomaten en supermarkten. Rondom het hotel waren zo'n vijftig politieagenten en misschien wel tweeduizend mensen die kwamen protesteren tegen de coup. We wisten op dat moment niet of Erdogan nog in het gebouw was."

Vural Efecik blikt echter graag terug op de belangrijkste gebeurtenis van zijn carrière. "Dit was mijn eerste staatsgreep als journalist", vertelt de lokale journalist bijna nostalgisch vanuit zijn kale kantoor in een vervallen winkelcentrum in Marmaris. "Het was net oorlogsjournalistiek."

Maar ook de bewoners van het stadje Marmaris en omstreken eisen een jaar na dato hun plaats in de Turkse geschiedenisboeken. De vraag is alleen wat er precies gebeurd is. Waren de coupplotters erop uit om de president te vermoorden? Hoe reageerden Erdogan en zijn entourage? Wat is de achtergrond van de coupplegers? En hoe wordt '15 juli' hier herdacht?

Noodoplossing

Deze eerste persconferentie even na middernacht is om mysterieuze redenen niet uitgezonden. Mogelijk keek een aantal televisiezenders tijdens de vroege uren van de coup de kat nog even uit de boom. Tegen de zenders Anadolu Ajansi, Dogan en IHA is een politieonderzoek begonnen. In ieder geval voelde Erdogan zich genoodzaakt om vlak voor zijn vlucht naar Istanbul alsnog in te bellen via FaceTime met een trillende presentatrice van CNN Türk. De historische iPhone-actie was dus een noodoplossing.

Zelf kampte Efecik tijdens Erdogans toespraak met de nachtmerrie van iedere journalist: een lege batterij. Beteuterd houdt hij zijn telefoon omhoog. "Als ik dat historische verslag had gemaakt, was dit toestel nu 250.000 dollar waard!" Dat bood een Saudische zakenman aan voor de iPhone waarop Erdogan wel verscheen. Ook ontving de nieuwslezeres van CNN Hande Firat een mediaprijs en schreef ze een boek.

Kort na zijn toespraak vertrok Erdogan rond één uur 's nachts naar de luchthaven in Dalaman om van daaruit naar Istanbul te vliegen. Net op tijd, zei hij tegen CNN drie dagen na de couppoging. "Als ik tien of vijftien minuten langer was gebleven, was ik gedood of gevangen genomen."

Meerdere bronnen spreken dat tegen. Volgens staatszender Anadolu, de bekentenissen van de putschisten als ook Oguzhan van de strandtent, kwamen de helikopters pas rond drie uur 's nachts in Marmaris aan. Het lijkt erop dat de soldaten uit de helikopters niet goed voorbereid waren. Twee verkeerde hotels werden bestormd voordat het Grand Yazici aan de beurt.

Tekst loopt door onder de foto

© Getty Images

Het geweld was er niet minder op. De putschisten lieten een ravage achter en gooiden granaten naar het huis waar ze aanvankelijk dachten dat Erdogan verbleef. Volgens Efecik, die er opnieuw bij was, duurde het gevecht tussen de coupplegers en de politie tot minstens vijf uur 's ochtends. Op dat moment probeerden de helikopters de soldaten op te pikken, vertelt hij, maar dat was vanwege het zware vuurgevecht niet mogelijk. Noodgedwongen vluchtte een twintigtal van hen de bossen in.