De 'Kennedy van Curaçao' moet voor rust gaan zorgen

In het klimaat van vriendjespolitiek en corruptie is hij op Curaçao een opvallende verschijning. De gedreven Eugene Rhuggenaath van de liberale PAR gebruikt in zijn toespraken mooie beeldspraken en citaten van Nelson Mandela. Die verwijzen naar het verleden, maar schetsen vooral een nieuwe toekomst.

Hij is op zijn 47ste een ervaren bestuurder, maar heeft zich ook bewezen als een modern zakenman. Rhuggenaath studeerde aan de Rotterdamse School of Management, maar ook aan de universiteit van Miami. En juist die Amerikaanse stijl van spreken en bewegen maakt hem populair bij de bevolking. De 'Curaçaose Kennedy' pleit voor wat hij noemt 'een herdefiniëring' van Curaçao dat in zijn woorden 'de boulevard van voortuitgang' moet opgaan.

Het eiland zou volgens de visionaire Rhuggenaath een land kunnen worden waarin nadrukkelijk alle nationaliteiten een plek hebben. "Wij willen geen uitsluiting en verdeeldheid", zei hij laatst in een van zijn goed beluisterde toespraken. "Wij willen dienen en opbouwen, harmonie en solidariteit." En voor alle duidelijkheid: dat allemaal onder de paraplu van het koninkrijk.

Juist die band met Nederland is een heet hangijzer in deze campagne. Na het harde ingrijpen van minister Plassterk afgelopen maand die de organisatie van de vrije verkiezingen uit handen van de regering-Schotte trok en de gouverneur persoonlijk verantwoordelijk maakte voor de stembusgang, zijn de emoties rond de kolonisator inzet van de campagne geworden. Daarbij speelt ook een rol dat Schotte persoonlijk door het door Nederland gedomineerde justitieapparaat wordt aangepakt. Hij is vorig jaar tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor omkoping, en moet deze maanden in hoger beroep opnieuw voorkomen. Daarnaast deed justitie deze maand huiszoeking bij Schotte in verband met een nieuw geval van omkoping.

Bemoeienis

Schotte vertaalt al die acties als bemoeienis door de kolonisator. Rhuggenaath stelt precies het tegenovergestelde. Hij steunt het ingrijpen van Nederland en noemt de 'anti-democratische regering' van Schotte juist een schande voor het land. De bemoeienis is volgens hem noodzakelijk om de democratie en de autonomie veilig te stellen. Dat die onder druk staat, bewees een aanslag op Rhuggenaaths partijbureau twee weken gelden.

De politicus Rhuggenaath was toen Curaçao nog onderdeel uitmaakte van de Nederlandse Antillen tussen 2004 en 2006 gedeputeerde van financiën. Van 2007 tot 2009 was hij gedeputeerde van economische ontwikkeling en toerisme, maar zag in zijn eigen partij de vriendjespolitiek opkomen, waarna hij onmiddellijk vertrok. Eind 2015 was het vertrouwen hersteld en Rhuggenaath werd minister van economische ontwikkeling van het autonome Curaçao. Dat was hij ook in het laatste kabinet met Koeiman. En hij was succesvol. In deze periode zorgde hij er bijvoorbeeld voor dat het Nederlandse Damen het verouderde droogdok overnam. Met een transparant contract, dat deze keer níet de zakken van de bestuurders spekte.

De PAR van Rhuggenaath (in de huidige staten met vier zetels vertegenwoordigd) streeft er naar na de verkiezingen met de sociaal-democratische MAN van oud-premier Hensley Koeiman (vier zetels) een 'schone coalitie' te vormen. Aangevuld met de zetels van de nieuwe partij PIN van Suzy Camelia-Römer en Un Kòrsou Hustu van Omayra Leeflang moeten zij een meerderheid van de 21 zetels in de Staten bemachtigen, is de hoop van Rhuggenaath.

Maar eerst zal deze week een felle stembusstrijd plaatsvinden. Schotte heeft in de maanden dat hij een interim-kabinet vormde het overheidsapparaat voor zijn campagne ingezet. Het politiekorps kreeg nieuwe voertuigen, huurhuizen werden voor een schijntje verkocht aan de bewoners, wanbetalers kregen weer water. Daarnaast verspreidde Schottes MFK het nepnieuws dat het land bijna failliet zou zijn door een plundering van de staatskas. Angst zaaien en cadeautjes weggeven: dat zijn Schottes wapens tegen de toekomstvisie van Rhuggenaath.