De Keniaanse verkiezingen dreigen weer op straat te worden uitgevochten

"Wat voor verkiezingen? Er wordt niet gestemd op 26 oktober." Martin Oloo's barse stem sluit elke discussie uit. De jongemannen rond hem knikken instemmend. Hun clubhuis, in de sloppenwijk Kondele bij Kisumu, lijkt nog het meest op een bushokje. Vandaag gaan ze weer de straat op om te demonstreren tegen de Keniaanse kiescommissie.

Drie dagen per week demonstreren oppositieaanhangers in Kenia tegen de kiescommissie die volgens hen de zege heeft afgepakt van hun leider Raila Odinga. Hij trok zich deze week terug als kandidaat voor de verkiezingen van 26 oktober. Het hooggerechtshof heeft eerder de uitslag van de presidentsverkiezingen in augustus ongeldig verklaard, omdat ze niet transparant en verifieerbaar zijn verlopen. De kiescommissie weigerde te voldoen aan de eisen van de oppositie voor de herstemming. Odinga trok zich terug.

De meeste demonstranten in Kisumu zijn tussen de 18 en 25 jaar en afkomstig uit Kondele, waar de protestmarsen steevast beginnen. Het protest van woensdag verliep aanvankelijk rustig omdat de gouverneur, ook van de oppositie, de mars naar het kantoor van de kiescommissie begeleidde. Hij had de politie verzocht op afstand te blijven en begeleidde de demonstranten weer terug naar Kondele.

De woede is intens in Kisumu, het bolwerk van de oppositie en thuishonk van Odinga. "Er zijn alleen verkiezingen mogelijk als de kiescommissie wordt hervormd, anders wordt Odinga's zege opnieuw gestolen", zegt Oloo. De Luo, de etnische groep waartoe ook Odinga behoort, zijn overtuigd dat de zege hen wéér is afgepakt; Odinga (72) kandideerde zich in augustus voor de vierde keer voor het presidentschap.

Stem gestolen

Maar in de namiddag provoceerden jongeren de politie en belandden zo'n tien mensen in het ziekenhuis met schotwonden. "Wat zou jij doen als jouw stem werd gestolen? We zijn machteloos en hebben enkel stenen, die we gooien om aandacht te vragen voor de diefstal van de verkiezingszege", zegt Charles Owuor getergd. Een baan hebben de meeste jongemannen niet, want de werkloosheid is groot in Kisumu.

Door alle demonstraties de laatste tijd is mijn inkomen gehalveerd. Het leven is heel moeilijk geworden Restauranthouder Rosalyn Odhiambo

Luo, jong en oud, zien Odinga als een soort halfgod. "Hij zal ons naar Kanaän, het Beloofde Land, leiden", zegt Owuor in alle ernst. De Luo-regio ligt langs het Victoriameer in het westen van Kenia en is op allerlei manieren achtergesteld. De jongeren hopen op een beter leven als Odinga de macht krijgt.