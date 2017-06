De kans dat Macron slaagt waar zijn voorgangers faalden, lijkt groot

De partij van Macron, LREM, haalde vandaag bij de tweede ronde van de parlementsverkiezingen volgens de eerste exitpoll van Ipsos 355 van de 577 zetels in de Assemblée Nationale. De tsunami is minder omvangrijk dan verwacht, maar nog altijd zeer riant. De uitslag lijkt samen te hangen met de opkomst, die een nieuw laagterecord heeft bereikt. Maar 43,4 procent van de geregistreerde kiezers kwam opdagen, nog minder dan bij de eerste ronde van vorige week (48,7 procent).

Lees verder na de advertentie

De oppositie deed het iets beter dan was voorspeld. Het Front National (FN) en La France Insoumise (extreem-links) krijgen respectievelijk 8 en 30 zetels, maar vooral voor het FN blijft dit een teleurstelling. De rechtse partij Les Républicains (LR) had 199 zetels komt nu op 125. De socialisten, die de afgelopen vijf jaar de halve Assemblée in handen hadden, houden 49 gedeputeerden over.

De oppositie is zwak en verdeeld. Binnen LR heeft zich een groep gevormd die Macron op de belangrijkste punten zal steunen. En ook een deel van de socialisten is pro-Macron. De regering heeft met andere woorden een zee van ruimte of ‘een boulevard voor zich’ zoals de Fransen zeggen. Die willen Macron en zijn premier Édouard Philippe benutten om haast te maken met hervormingen van de economie waar Europa al jaren met smart op zit te wachten. De op een na grootste economie van de eurozone doet het niet best: de werkloosheid is veel te hoog (zo’n 10 procent) de groei te laag. De laatste sluitende begroting dateert van 1974 en de staatsschuld blijft stijgen.

Het vertrouwen van de Fransen in de politiek liep de afgelopen jaren veel averij op door een hele serie schandalen

Makkelijker ontslaan Macron stort zich eerst op de arbeidsmarkt. En wel ‘bij beschikking’, wat wil zeggen dat hij het parlement overslaat. Bovenaan het prioriteitenlijstje staat dat werkgevers hun personeel makkelijker moeten kunnen aannemen en ontslaan. Franse ondernemers zijn nu vaak bang voor de strenge regels rond ontslag en de onzekerheid over de kosten er van. Een plafond aan de ontslagvergoedingen moet die onzekerheid wegnemen. Een andere ingreep is bedoeld om makkelijker af te wijken van de wettelijke 35-urige werkweek. Rode draad in het plan is dat de afspraken die bedrijven met hun werknemers maken zwaarder wegen dan de akkoorden die nu per branche worden afgesloten. Dit offensief is revolutionair voor Franse begrippen. De kans dat Macron slaagt waar zijn voorgangers faalden, lijkt met deze uitslag groot. De meeste vakbonden zijn bereid te praten, maar zij hebben na het bekend worden van de plannen hun toon verscherpt. Zo wil zelfs de reformistische Cfdt (een soort CNV), niets weten van een plafond voor ontslagvergoedingen.

Eerlijker politiek De eerste wet waar de nieuwe Assemblée Nationale (AN) zich over buigt moet het vertrouwen van de Fransen in de politiek herstellen. Dat liep de afgelopen jaren veel averij op door een hele serie schandalen rond belastingontduiking, illegale partijfinanciering, nepotisme en favoritisme. Volgens deze ‘wet voor de moralisering van de politiek’ is het onder andere niet meer toegestaan om langer dan drie termijnen het land te dienen in het parlement of om familieleden te hebben als medewerker. Bovendien kan niemand meer burgemeester zijn en tegelijk een zetel in de Assemblée bezetten. Deze ‘non-cumul’-regel geldt ook voor politieke functies op regionaal of departementaal niveau. Ook de curieuze ‘réserve parlementaire’ verdwijnt, een bedrag van gemiddeld 140.000 euro dat leden van de AN naar eigen inzicht kunnen besteden. De envelop werd vooral gebruikt om wensen van kiezers in het eigen district in vervulling te laten gaan.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.