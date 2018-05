De Kamer is verdeeld: pak je roken in de auto aan via een verbod of voorlichting?

Kunnen mensen die een sigaret ­opsteken terwijl er kinderen op de achterbank zitten ook in Nederland binnenkort een boete krijgen? In veel Europese landen geldt al zo’n verbod. Het gaat de Tweede Kamer te ver, bleek tijdens een debat over het rookbeleid. Maar de Kamer wil wel dat er een voorlichtingscampagne komt om ­ouders te waarschuwen.

CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet direct met zo’n campagne begint. Ze kijken daarbij naar België, waar voorlichting een succes was. De helft van de Belgische ouders die eerst nog rookte in de auto met hun kinderen erbij, stopte daarmee, zegt het CDA. “Waar wachten we op? Het gaat om onze volgende generatie. Roken in het bijzijn van kinderen is niet ­normaal”, zei CDA-Kamerlid ­Anne Kuik.

Binnenkort komt het kabinet met nieuw rookbeleid. Er is grote kans dat een voorlichtingscampagne over roken in de auto één van de plannen is. Ook andere partijen in de Tweede Kamer zijn ervoor. Maar staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid wilde gisteren nog niets toezeggen. Hij is in overleg met maatschappelijke organisaties, artsen en deskundigen en wil het hele pakket aan anti-rookmaatregelen straks in één keer presenteren.

Geen socialistische heilstaat

Een rookverbod in auto’s met kinderen is in heel Europa onderwerp van debat. In Oostenrijk mag sinds deze maand niet meer worden gerookt als er kinderen meerijden. De boete is 100 euro. Vlaanderen wil alsnog een verbod. De voorgestelde straffen zijn streng: tot een jaar cel of boetes tussen de 100 en 250.000 euro. In Groot-Brittannië en Frankrijk is het al langer verboden.

Nieuwe rookverboden maken in Nederland minder kans. De grootste partij, VVD, voelt niets voor verbieden. “We moeten geen socialistische heilstaat worden waar de overheid ­elke stap controleert”, zei VVD-­Kamerlid Hayke Veldman in de ­Tweede Kamer. “De eigen keuzevrijheid moet vooropstaan.”

Ook wil de VVD-fractie rookruimtes in de horeca behouden. Het kabinet heeft net aangekondigd dat die over twee jaar verboden worden, maar de VVD-fractie voert in de Tweede Kamer de druk op om daarop terug te komen. De fractie wil dat er eerst onderzoek komt of het sluiten van rookruimtes ertoe leidt dat minder mensen gaan roken – wat de VVD betwijfelt.

Rokers zijn overigens gewaarschuwd: het rookbeleid wordt sowieso strenger. “Wij gaan misschien ook dingen verbieden die mensen als betuttelend kunnen ervaren”, kondigde Blokhuis (ChristenUnie) gisteren alvast aan. Wat, dat moet voor de zomer duidelijk worden.

Met een kind op de achterbank een sigaret opsteken: Vlaanderen wil er een flinke straf voor. Is het ook tijd voor een verbod in Nederland?