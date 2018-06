De Italianen rekenen op Luigi Di Maio: 'Stel ons niet teleur!'

De zon brandt deze vrijdag en bovenop het statige paleis wappert de blauwe EU-vlag naast de Italiaanse driekleur. Honderden enthousiaste Italianen willen een glimp van de bewindslieden opvangen. Ze drommen samen in de smalle streep schaduw, aan het einde van het plein en turen vanachter hun zonnebrillen naar de ingang van het Quirinaal in de verte.

Gianpaolo Melchionda (31) pikt dit moment graag mee. "Het is toch weer een bladzijde in de Italiaanse geschiedenis." De boekhouder uit het zuidelijke Apulië heeft op Lega gestemd. "Ik verwacht vooral veel van de beloofde vlaktaks, de lagere belasting voor ondernemingen. Daardoor zullen de bedrijven kunnen bloeien, productiever worden, personeel aannemen en welvaart produceren." Dat de jonge en onervaren Vijfsterrenbeweging, die nooit eerder landelijk heeft geregegeerd, ook in de regering zit, is geen probleem. "Ze moeten maar eens laten zien waar ze toe in staat zijn."

Dit land barst van het geld. Het werd tot nu toe alleen verspild en ging op aan dikke pensioenen van ex-politici Patrizio Uratolo, stemde op Lega

Aan de macht Naast hem staat de Siciliaan Patrizio Uratolo (53) te glimmen. Hij stemde ook op Lega en is ontzettend blij dat die nu samen met de Vijfsterrenbeweging aan de macht komt. "Ik heb een winkel en betaal me scheel aan belastingen. Als dit kabinet zoals beloofd de belastingen verlaagt, zullen de Italianen minder belasting ontduiken. Want als het bedrag dat van je wordt gevraagd juist is, betaal je wel. Maar als dat bedrag overdreven is, ontduik je." De nieuwe Italiaanse regering © EPA Bezorgdheid bij de eurozonepartners over de regeringsplannen om bakken met geld uit te geven terwijl Italië al dieper dan diep in de schulden zit, vindt Patrizio onterecht. "Dit land barst van het geld. Het werd tot nu toe alleen verspild en ging op aan dikke pensioenen van ex-politici. De linkse regering, die nu god-zij-dank is vertrokken, wist toch zonder problemen 20 miljard euro op te hoesten om wat banken te redden? Nou dan. Het geld is er, geloof me. Deze regering gaat het vast verstandiger uitgeven." Er komen chique grijze auto's aanrijden, de politiemannen met hun zwarte zonnebrillen en zwarte baretten op gebaren de menigte om niet de weg op te stappen. "Een meter naar achteren, grazie!"

Zo ver weg Sara De Santis (65) en haar echtgenoot Gianni (72) uit Rome mopperen dat de auto's zo ver weg op het plein parkeren dat ze niet kunnen zien welke bekende politici eruit stappen. De twee zeggen niet op wie ze hebben gestemd, maar wel dat ze veel van dit kabinet verwachten. "Luigi Di Maio en Matteo Salvini lijken me gedreven mensen die onze problemen echt willen oplossen. Hun prioriteit moet zijn: jongeren, jongeren, jongeren", vindt Gianni. "Want de werkloosheid is met 11 procent nog altijd heel hoog. Veel jongeren vinden geen baan. En het geboortecijfer is te laag omdat jonge mensen die wel werken niet genoeg verdienen om kinderen te kunnen krijgen."

Een van de honderdduizenden Het stel spreekt uit ervaring: hun enige zoon, een architect, woont al tien jaar in Spanje omdat hij in Italië geen werk vindt. Hij is een van de honderdduizenden hoogopgeleide Italianen die alleen in het buitenland aan de bak komen. "Dat je kind weg moet gaan, dat is vreselijk voor een moeder", zegt Sara. Net als Gianni begint over zijn hoop dat de asielzoekers uit Afrika, die hier al jaren met z'n honderduizenden aan wal komen, eindelijk over de hele Europese Unie worden verdeeld zoals in het regeerakkoord staat, stopt er een witte taxi voor zijn neus. Luigi Di Maio, met een brede glimlach op zijn gezicht, stapt uit. "Luigi! Bravo!", roepen de mensen. Ze klappen en fluiten. De leider van de Vijfsterrenbeweging zwaait naar ze. Terwijl hij richting het paleis loopt om daar samen met zijn collega-ministers te zweren dat hij de republiek trouw zal zijn en de grondwet zal respecteren, schreeuwt Gianni hem toe: "Luigi, we rekenen op je, stel ons niet teleur!"