De Italiaanse wal keert de Aquarius, maar of het schip koers zet naar Spanje is de vraag

Zondag kreeg de bemanning van het maritiem coördinatiecentrum in Rome (MRCC) te horen dat het tussen Malta en Italië moest blijven liggen. Terwijl het daar ronddobberde, bekvechtten de twee landen wie de boot, die door Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranee als reddingsschip wordt gebruikt, zou moeten toelaten.

Dat Italië die taak op zich moest nemen was voor de premier van Malta, Joseph Muscat, een uitgemaakte zaak. Rome had immers de reddingsactie gecoördineerd en de haven van het Italiaanse Lampedusa was het dichtste bij. Maar de kersverse vicepremier Matteo Salvini twitterde dat Italië, dat dit jaar al tienduizenden mensen opving, de havens nu toch echt gesloten zou houden.

“Een politiek spel dat over de hoofden van 629 mensen wordt gespeeld”, vindt Karline Kleijer, noodhulpcoördinator bij Artsen zonder Grenzen. Ze staat voortdurend in contact met de bemanning van de Aquarius. Ze is blij dat Spanje hulp heeft aangeboden, maar voor de mensen aan boord betekent dat een lange reis van een paar dagen, terwijl Malta op drie uur varen ligt.

Niet genoeg ruimte De spanningen en nervositeit op het schip nemen volgens Kleijer toe. “Het gaat om een hele grote groep mensen. Het maximumaantal dat de Aquarius aankan is eigenlijk 500. Mensen zitten op het dek, ze kunnen niet naar binnen. Er is niet voor iedereen genoeg ruimte om te liggen. Dit is misschien te doen voor een uur of twintig, maar helemaal naar Spanje is een ander verhaal.” Een aantal mensen is extra kwetsbaar. Zo zijn er zeven zwangere vrouwen aan boord en 123 minderjarigen zonder begeleiding. Elf van hen zijn onder de twaalf jaar. Ook zitten er mensen met brandwonden op het schip. Ze zijn op niet-zeewaardige boten vanuit Libië vertrokken, waar water en benzine zich makkelijk kunnen vermengen. “In combinatie met de zon erop geeft dat heel nare brandwonden”, zegt Kleijer. Bij de reddingsoperaties zijn voor zover zij weet geen doden gevallen, maar veertig mensen waren wel bijna verdronken. Sommigen hebben nog water in hun longen. “De bemanning heeft hier en daar moeten reanimeren.” De bemanning heeft hier en daar moeten reanimeren Karline Kleijer