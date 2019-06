De Italiaanse premier wordt gek van de heibel in zijn kabinet

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft maandagavond gedreigd op te stappen als de twee regeringspartijen Lega en Vijfsterrenbeweging blijven ­ruziën. Tijdens een persconferentie zei Conte dat zijn regering niet goed functioneert en dat daar snel verandering in moet komen.

De coalitiepartners provoceren elkaar te vaak, constateerde hij. Als dat zo doorgaat, is normaal werken onmogelijk en heeft Conte geen zin om nog langer premier te zijn. Hij vroeg beide partijen om snel duidelijk te maken of ze nog wel samen verder willen, maar gaf niet aan wat zijn deadline is. “Ik noem geen datum, maar verwacht opheldering in de komende dagen”, zei Conte.

De premier kwam tot zijn opmerkelijke ultimatum omdat zijn regering op imploderen lijkt te staan. Conte zelf is partijloos en had tot vorig jaar, toen hij werd aangesteld als regeringsleider, geen politieke ervaring. Hij fungeert als een bemiddelaar tussen zijn populistische vicepremiers Luigi Di Maio en Matteo Salvini, die ook de leiders zijn van anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en de ­nationalistische Lega.

Venijniger Conte ziet nu al maanden twee partijen die elkaar de tent uit vechten. Ze botsten over van alles en nog wat: van de aanleg van een hogesnelheidslijn door de Alpen en regionale autonomie tot belastingverlaging en anti-immigratiemaatregelen. Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen vorige maand, werd hun strijd ongekend hard. Door de goede verkiezingsscore van de Lega bij die verkiezingen – de partij kreeg 34 procent van de stemmen, twee keer zoveel als de Vijfsterrenbeweging – zijn de botsingen nog venijniger geworden. Zo droeg Kamervoorzitter Roberto Fico van de Vijfsterrenbeweging de Dag van de Republiek, afgelopen zondag, nadrukkelijk op aan immigranten en Roma. Een duidelijke sneer in de richting van Salvini, die weinig ­anders doet dan die twee groepen het leven lastiger maken. De spanningen binnen het kabinet lopen bovendien op door een aanmaning uit Brussel, die vorige week arriveerde. De Europese Commissie eist opheldering van Rome over de groeiende staatsschuld en het stijgende ­begrotingstekort, terwijl die allebei juist zouden moeten dalen. Salvini wil zich niets van die Europese fiscale ­regels aantrekken en juist een belastingverlaging doorvoeren. Ook dat blijkt premier Conte te frustreren; hij benadrukte maandagavond dat die Europese regels gewoon van kracht zijn en vroeg meermaals om ‘loyale samenwerking’ van de coalitiepartijen. Vanwege de aanhoudende crisissfeer in Rome speculeren de Italiaanse media al dagen volop over het ­moment waarop deze regering zal vallen. De meeste parlementaire journalisten houden het op juli, zodat er vervroegde verkiezingen in september kunnen worden gehouden, na vakantiemaand augustus.

