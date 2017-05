De impasse in de formatie is compleet

Drieënhalf uur lang zaten Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) aan tafel bij Schippers om tot de conclusie te komen dat formeren tijdverspilling is. De inhoudelijke verschillen tussen beide partijen blijken simpelweg te groot. Segers: “We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en gezegd nee, dit heeft geen zin.” Pechtold: “Het is jammer dat we nu de ruimte niet hebben gevonden.”

Schippers zei vanavond dat ze ‘wil nadenken over de ontstane situatie’. Ze proeft ‘onvoldoende politieke wil’ bij de partijleiders om er met elkaar uit te komen. “Het land moet wel geregeerd worden”, aldus de informateur. “Ik kan geen ijzer met handen breken.” Ze is nog niet zover dat ze de opdracht om een kabinetssamenstelling te onderzoeken, teruggeeft aan de Kamervoorzitter. “Maar als het zo doorgaat en fractievoorzitters blijven persisteren, schiet het natuurlijk niet op.”

Formatie op scherp

Schippers zette de formatie maandag op scherp. Ze eiste duidelijkheid van Pechtold en Segers: is een coalitie met hun partijen, aangevuld met VVD en CDA, levensvatbaar? De fracties van D66 en ChristenUnie stemden dinsdag in met een ‘verkennend gesprek’. Pechtold kreeg van zijn fractiegenoten wel een lange lijst met prangende vragen aan Segers mee.

Binnen de ChristenUnie klinkt de klacht dat D66 ‘ontijdig’ over details wilde onderhandelen. De ChristenUnie wilde eerst praten over het onderlinge vertrouwen. Het stak de partij dat D66-leider Pechtold bij herhaling heeft gezegd dat een kabinet met de ChristenUnie ‘ongewenst’ is.

De kloof gaat niet alleen over medische ethiek, maar is breder

De kloof tussen de ChristenUnie en D66 gaat niet alleen over het beladen onderwerp ‘voltooid leven’. Het gaat zelfs niet alleen over medische ethiek, maar is breder. De twee partijen zijn elkaars tegenpolen in bijna alle politiek immateriële kwesties, van de abortuspil via de huisarts, tot adoptie door homostellen. Er is zelfs gesproken over belastingvoordeel voor kostwinners (ChristenUnie) versus belastingvoordeel voor beide ouders (D66).

Christelijke principes botsten op vrijzinnige zelfbeschikking, en andersom. Het meest in het oog springende, symbolische breekpunt was de D66-initiatiefwet voor voltooid leven. D66 wil mogelijk maken dat ouderen boven de 75 jaar hun leven kunnen laten beëindigen, iets waar de ChristenUnie altijd fel tegen is geweest. De partij van Gert-Jan Segers maakte de ‘huiveringwekkende’ plannen van D66 tot een van de belangrijkste verkiezingsthema’s.

Nog vorige week noemde een kopstuk uit de ChristenUnie (oud-voorman André Rouvoet) de D66-plannen een breekpunt. Dat was tegen het zere been van D66-leider Alexander Pechtold, die toch al weinig perspectief zag in de gesprekken. Ook hij zette de hakken nog steviger in het zand. Kopstukken van D66, op hun beurt, verschenen in de media om te benadrukken dat D66 veel van zijn ideeën beter kan realiseren met andere partijen dan de ChristenUnie.

D66 zag een compromis, door in een regeerakkoord af te spreken dat het nieuwe kabinet zelf niet met plannen komt voor stervenshulp, maar dat de Tweede Kamer dat wel vrijstaat. Dat had de weg kunnen vrijmaken voor D66-Kamerlid Pia Dijkstra om haar initiatiefwet op eigen kracht door de Kamer te loodsen. Tot voor kort zag de ChristenUnie geen heil in deze tussenweg. Maar zelfs als over dit punt toenadering was bereikt, dan nog lag er een lange lijst andere conflictpunten.

