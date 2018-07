De ijzige sfeer is weer terug in de relatie tussen de VS en Noord-Korea

Als het land net als voormalig vijand Vietnam de banden met de VS aanhaalt, wacht een economisch ‘mirakel’. Maar dat kan alleen als Noord-Korea zijn nucleaire wapens volledig opgeeft.

Pompeo probeerde vrijdag en zaterdag in Noord-Korea meer in detail te bespreken hoe het zijn kernwapen- en het raketprogramma moet ontmantelen, na de principe-afspraken tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump drie weken geleden. Pompeo stelde dat geen sanctie tegen Noord-Korea wordt opgeheven tot dat land verifieerbare, substantiële en onomkeerbare stappen zet.

In Pyongyang viel dat verkeerd, daar repten ze na de bespreking van ‘gangster-achtige’ eisen. Het ministerie van buitenlandse zaken omschreef de insteek van Pompeo als ‘zorgwekkend’ en als opmaat tot een ‘gevaarlijke fase die onze stevige bereidheid tot denuclearisatie kan aantasten’. Noord-Korea wil wederzijdse stappen, in plaats van dat het alleen over Noord-Koreaanse stappen gaat.

Die verklaring is koren op de molen van critici in de VS en daarbuiten, die zwaar twijfelen aan de wil van Noord-Korea zijn kernwapens weg te doen - en aan het vermogen van Trump dat toch af te dwingen. Na hun top kwam er geen duidelijkheid of beide landen hetzelfde bedoelen met nucleaire ontwapening en verifieerbaarheid.

