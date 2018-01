De Hoop Scheffer: ‘Ik heb de reactie van Rusland onderschat’

Hij zei dat het een fout was om Oekraïne en Georgië op termijn Navo-lidmaatschap te beloven. Dat gebeurde tijdens een topontmoeting van regeringsleiders in april 2008. De Amerikaanse president George Bush was daar een groot voorstander van, net als veel nieuwe lidstaten in Oost-Europa. Onder meer Duitsland was sceptisch, juist omdat het Moskou tegen de haren in kon strijken.

Het is niet zo verwonderlijk dat Poetin daar een rode lijn trok Jaap de Hoop Scheffer

De Hoop Scheffer zegt dat hij en anderen de reactie van Rusland destijds hebben onderschat. “Het is niet zo verwonderlijk dat Poetin daar een rode lijn trok.” Kort na de top zei Poetin ook tegen de Hoop Scheffer dat ‘dit niet gaat gebeuren.’

Oorlog Vier maanden later raakten Rusland en Georgië in oorlog. Daarna erkende Rusland twee separatistische gebieden in Georgië als onafhankelijke staten. Daar zijn inmiddels ook Russische militairen gelegerd. Met een buitenlandse troepenmacht op het eigen grondgebied wordt het voor Georgië moeilijker zich bij een militaire alliantie aan te sluiten. In Oekraïne gebeurde iets vergelijkbaars. Nadat een pro-Westerse regering in 2014 in Kiev aan de macht kwam, besloot Rusland de Krim te annexeren en met militairen onrust te stoken in het oosten van Oekraïne. Ook daar zijn inmiddels separatistische quasistaatjes die Navo-lidmaatschap van Oekraïne frustreren. De Hoop Scheffer gaat nu verder in zijn kritiek op de uitbreidingsplannen van 2008 dan drie jaar geleden. Toen zei hij in een interview met de Volkskrant dat de Navo ‘intelligenter had kunnen opereren’ door meer rekening te houden met de Russische gevoelens. Dit keer concludeert hij dat Oekraïne en Georgië helemaal geen perspectief op lidmaatschap geboden had moeten worden.