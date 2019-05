De harde aanval van de SP op de PvdA bezegelt het einde van de linkse samenwerking

De linkse samenwerking tussen PvdA, SP en GroenLinks is voorbij, voordat die goed en wel begon. “Ik geloof niet in linkse samenwerking”, zegt SP-partijvoorzitter Ron Meyer, in een toelichting op een filmpje waarin zijn partij de Europese PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans frontaal aanvalt. Meyer noemt de PvdA “een zogenaamde linkse partij.”

Het filmpje, dat de SP woensdagmiddag via sociale media deelde, draait om politicus ‘Hans Brusselmans’. Qua postuur, baardje en brilmontuur lijkt hij verdacht veel op eurocommissaris Frans Timmermans. De voice-over in de video vertelt dat Brusselmans ‘één groot en machtig Brussel’ wil ‘dat heerst over heel Europa’. Even later klinkt het: ‘Hans en zijn maatjes cashen 30.000 euro. Per maand!’ Kiezers worden neergezet als domme boerenpummels, terwijl Brusselmans – alles speelt zich af in een luxe buitenhuis – een taart met de Nederlandse vlag naar binnen schrokt. Het begeleidende commentaar: “Hans wil Nederland opslokken.”

Het is ongewoon in Nederland dat een campagnefilmpje zich zo persoonlijk richt tegen een politieke tegenstander. PvdA-leider Lodewijk Asscher tweette naar SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: ‘Deze actie staat jou minder dan die Ferrari’, waarmee hij verwees naar een vorige campagne van de SP. ‘Verdeeldheid op links is feest voor rechts’, schrijft Asscher ook, die verder niet op het filmpje wil reageren.

Na de Tweede Kamerverkiezingen namen PvdA, GroenLinks en SP zich voor om meer samen op te trekken in het parlement. De partijen schreven gezamenlijke tegenbegrotingen en spraken af om zoveel mogelijk één front te vormen tegenover het kabinet. De partijleiders Asscher, Marijnissen en Klaver (GroenLinks) dineerden met enige regelmaat in restaurant De Poentjak in Den Haag.

Er zal voorlopig vermoedelijk geen nieuw etentje volgen. Volgens Meyer is er in Nederland ‘maar één linkse partij: de SP’. “Er is één sociale partij die kritiek uit op de EU. De SP was in 2005 al tegen de invoering van de Europese grondwet, waar Timmermans aan heeft meegeschreven.” Een partij die de EU steunt, kan volgens Meyer niet links zijn.

Nieuwe nederlaag Voor de SP dreigt bij de Europese verkiezingen van 23 mei een nieuwe nederlaag, na de voor hen slecht verlopen gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar en de provinciale statenverkiezingen van maart. Tijdens de laatste partijraad, eind maart, klaagden lokale bestuurders dat de partij onderdeel van het establishment is geworden. De partij moest weer een onversneden populistisch geluid laten horen. Meyer concludeerde toen dat de SP weer de ‘electorale middelvinger’ moet worden, een rol die nu wordt vertolkt door Forum voor Democratie. Volgens de partijvoorzitter en campagneleider zullen er meer filmpjes volgen met ‘Brusselmans’. Meyer: “Ik begrijp dat mensen Frans Timmermans in hem zien. Wij zien ook Jean-Claude Juncker, Sophie in ’t Veld, Rob Jetten en de hele eurofiele mikmak erin.”

