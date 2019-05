De Groenen zijn de grote winnaar in Duitsland, ten koste van de volkspartijen

Grote winnaar in Duitsland: de Groenen. Ze kwamen met hun kandidaat Ska Keller volgens de exitpolls zondagavond op 20,6 procent, bijna twee keer zoveel als bij de vorige Europese verkiezingen in 2014 en meer dan twee keer zoveel vergeleken met de landelijke stembusgang in 2017. De Groenen zijn de tweede partij in Duitsland, een uniek resultaat.

Grote verliezer: de sociaal-democraten van de SPD, met 15,4 procent in de exitpolls. Bijna 12 procent minder dan bij de vorige EU-verkiezingen en 5 procent minder dan bij de landelijke stembusgang in 2017. “Extreem teleurstellend”, reageerde SPD-voorzitster Andrea Nahles. Voor het eerst is de partij derde bij landelijke verkiezingen. Nahles zal voor haar positie vrezen.

De volkspartijen zijn - opnieuw, net als in 2017 - de verliezers van de verkiezingen

De christen-democraten, CDU en CSU, haalden samen 28,8 procent en wonnen dus de verkiezingen. Maar het resultaat is met gemengde gevoelens onthaald, want de christen-democraten deden het wel slechter dan bij de EU-verkiezingen 2014 en ook slechter dan bij de landelijke in 2107. De volkspartijen zijn dus - opnieuw, net als in 2017 - de verliezers van de verkiezingen. Het is afwachten hoe dat doorwerkt in de Duitse politiek, waar ze een coalitie vormen.

De SPD-kandidaat voor het EU-parlement Katarina Barley verklaarde het verlies van haar partij uit het feit dat het klimaat een grote rol speelde bij de campagnes - daar stond SPD ‘kennelijk niet goed opgesteld’. Ook Groenen-chef Robert Habeck noemde het klimaat doorslaggevend. De ‘aarzelende houding’ van de regering is afgestraft, aldus Habeck.

De anti-immigratiepartij AfD deed het goed, maar boekte geen monsterzege. Ze werd vierde, met 10,8 procent (3,7 procent meer dan in 2014). Daarna komen, als gedeeld vijfde, Die Linke en de liberalen, met beiden 5,4 procent. Voor Die Linke was dat een daling, voor de FDP een stijging.

