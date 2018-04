De glans is weer van Wiebes af

De glans is weer even af van de minister van economische zaken en klimaat. De afgelopen weken werd de VVD'er, vooral in Groningen, luid bejubeld vanwege zijn gasbesluit. Tijdens het Kamerdebat van woensdagavond klonken minder vriendelijke woorden. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde de rol van Wiebes in de dividend-kwestie 'pijnlijk' en 'gênant'.

Waar ging het mis? Om precies te zijn: vorige week vrijdag, na afloop van de wekelijkse ministerraad. Een journalist vroeg Wiebes of hij wist dat er tijdens de kabinetsformatie memo's over de dividendbelasting bestonden. De minister hield zich van de domme: "Ik heb daar geen onderhandelingen over gevoerd. Ik weet niet eens welke memo's u bedoelt."

Niet mijn scherpste optreden. Dat heb ik gewoon niet goed gedaan. Minister Eric Wiebes tijdens het debat

Een paar dagen later bleek dat tijdens de formatie vele dividendmemo's rondgingen, waaronder een intern VVD-document, nota bene opgesteld door Wiebes zelf, destijds de staatssecretaris van financiën.

Mist Woensdagavond blikte Wiebes terug op dat gesprek met de journalist: "Niet mijn scherpste optreden. Dat heb ik gewoon niet goed gedaan." Hij erkent dat hij heeft verzuimd 'helderheid te geven'. "Een veel passender antwoord was geweest: ik ben uitvoerig op de hoogte van de zaken rond een eventuele afschaffing van de dividendbelasting." De oppositie nam genoegen met deze schuldbekentenis van de minister. Alleen Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) wierp nog tegen: "Het lijkt er sterk op dat er een communicatiestrategie is gevolgd om zo veel mogelijk mist te creëren. Daardoor werd het een verwarrend interviewtje afgelopen vrijdag." Wiebes, ad rem: "Nou, ik denk dat er weinig mensen zijn die mij een communicatiestrategie hebben verweten bij dat gesprek; tot nu toe niemand."

Tegenprestatie Wiebes moest zich voor nog iets verantwoorden. In die interne VVD-notitie legt hij uit dat afschaffen van de dividendbelasting de kantoren van Shell en Unilever in Nederland moet houden. Wiebes rekende daarbij op een tegenprestatie van de multinationals. De notitie legt een link tussen het schrappen van deze belastingmaatregel en de aardgaswinning door Shell. De minister was stellig: "Is er een koppeling tussen dividendbelasting, gaswinning en fiscale arrangementen? Nee, die is er natuurlijk nooit. Er is geen enkele wederkerigheid, wettelijk noch juridisch." Dat roept de vraag op waarom die VVD-notitie de dividendbelasting wél verbindt aan het Groninger aardgas. Wiebes antwoordde woensdagavond op een hem typerende manier: "Het was een denklijn die uiteindelijk niet tot iets heeft geleid. Nu ik meer weet van het gasdossier, is het ook een tot doodlopen gedoemde denklijn."

