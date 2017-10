De 'gewone Nederlander' is vooral een retorisch trucje

“Wie bedoelen Rutte en Buma?” vraagt historicus Jos Palm zich af, schrijver van het net verschenen boek ‘De gewone man’. “Twee tot drie keer modaal? Hoe ‘gewoon’ is die? Heeft het kabinet ook de groep tót modaal iets te bieden, die veel meer ‘gewoon’ is? Meer dan een paar cadeautjes – die trouwens bij nader inzien niet zo groot blijken te zijn?”

De woorden van Rutte en Buma zijn volgens Palm “allereerst een uiting van verlegenheid over het feit dat deze groep jarenlang volkomen over het hoofd gezien is”, zegt Palm. “Het politieke midden – PvdA, CDA, VVD – heeft hen stelselmatig ernstig veronachtzaamd. Die partijen zagen hen niet eens als hun kiezers, ze mikten meer op weldenkende burgers die weten wat beschaving is, die niet mopperen dat ‘Nederland Nederland niet meer’ is.”

In groepen denken

In een essay in Trouw pleitte Palm afgelopen zaterdag voor een politiek die de gewone man weer voor vol aanziet. Maar zover is het nog niet, zegt hij nu. De ‘gewone Nederlander’ schiet er pas echt iets mee op, als de politieke elite in staat blijkt om het denken in groepen te overstijgen. En dat is precies wat in dit regeerakkoord niét gebeurt. “Je gaat meteen in groepen denken. Wat zit er in voor de ene groep, wat zit er in voor de andere?”

Hans de Bruijn haalt er z’n schouders over op. Op zo’n nieuwe politiek hoeven we volgens hem niet te rekenen, want de woorden van Rutte en Buma zijn vooral retoriek. "Die ‘gewone Nederlander’ past in een lange rij", zegt De Bruijn, hoogleraar bestuurskunde en auteur van een rubriek in Trouw over ‘framing’. "De ‘stille meerderheid’ waarover de Amerikaanse president Nixon het ooit had, de ‘vergeten’ Amerikanen van Trump, de hardwerkende Nederlander van Rutte een paar jaar geleden.”