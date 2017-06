De gesprekken over een nieuw klimaatbeleid beloven ingewikkeld te worden

Sybrand van Haersma Buma en Jesse Klaver brengen maandag 8 mei somber nieuws mee naar de Stadhouderskamer op het Binnenhof. Het is CDA en GroenLinks niet gelukt. De twee partijen hebben geen overeenstemming kunnen vinden over een klimaatbeleid voor het nieuwe kabinet.

Informateur Edith Schippers is teleurgesteld. Gedurende enkele weken hebben de Kamerleden Agnes Mulder van het CDA en Bart Snels van GroenLinks geprobeerd een gezamenlijk antwoord te vinden op het klimaatakkoord van Parijs. De conclusie, die maandag: beide partijen hebben zelfs nog geen begin van een compromis bereikt.

Het is sowieso niet de beste week van de kabinetsformatie. Drie dagen later, op donderdag 11 mei, opent oud-informateur Herman Wijffels frontaal de aanval op zijn eigen partij, het CDA. In het Algemeen Dagblad zegt hij over Buma: "Die man heeft helemaal niets met het duurzaamheidsvraagstuk." Het CDA, weet Wijffels te melden, frustreert in de Stadhouderskamer de onderhandelingen over het ingewikkelde klimaatprobleem. Buma zou vol op de rem trappen en pijnlijke maatregelen blokkeren.

Schippers heeft dan al besloten dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks voorlopig niet meer over het klimaat zullen praten. Eerst de migratie-kwestie oplossen, vindt Schippers. Pas daarna kunnen de andere onderwerpen terug op tafel komen.

Vier dagen later zou deze formatiepoging stranden. Vooral VVD en CDA willen dat het nieuwe kabinet zich hard gaat maken voor op de Turkije-deal geïnspireerde afspraken met Noord-Afrikaanse landen, met de bedoeling vluchtelingen buiten Europa te houden. GroenLinks kan daar niet mee instemmen. "Onze principiële ondergrens is bereikt", spreekt Jesse Klaver na de breuk. "Mensen die vluchten voor oorlog sturen wij niet weg."

Meningsverschillen onderbelicht

Doordat de formatie met Klaver struikelde over migratie, bleven de meningsverschillen over het klimaat onderbelicht. CDA en GroenLinks stonden lijnrecht tegenover elkaar op dit dossier. Ook na anderhalve maand onderhandelen, waren de partijen elkaar niet genaderd.

Toen Edith Schippers een week na de verkiezingen begon als informateur, wist ze dat het klimaat een van de moeilijkste onderwerpen zou zijn. Nederland heeft immers het in 2015 gesloten mondiale klimaatakkoord omarmd, een zeer ambitieus milieubeleid is nu noodzakelijk. Schippers gaf CDA en GroenLinks de opdracht 'om te komen tot een gezamenlijk stuk over CO2-reductie om invulling te geven aan het klimaatakkoord van Parijs'.

Op die bewuste 8 mei kreeg Schippers het resultaat, de notitie met de titel 'Klimaatscenario's', in handen. Het document bleek niet veel meer dan een beschrijving van het meningsverschil tussen CDA en GroenLinks. Halverwege het vertrouwelijke stuk noteerden de Kamerleden Mulder en Snels: 'Er bestaat verschil van inzicht over hoe Parijs vertaald moet worden naar Nederlandse doelstellingen voor 2030'. Met andere woorden: volledige impasse.

Het huiswerk dat CDA en GroenLinks van de informateur hadden meegekregen, hield in dat ze drie scenario's voor CO2-reductie moesten uitwerken. Het eerste ging uit van 43 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Het tweede scenario 49 procent, het derde 55 procent.

Die percentages zijn niet lukraak gekozen. 193 landen, waaronder Nederland, hebben zich in december 2015 gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat de opwarming van de aarde deze eeuw beperkt moet blijven tot maximaal 2 graden Celsius, en liefst 1,5 graad. Het kabinet heeft toegezegd dat in Nederland de CO2-reductie in 2050 80 tot 95 procent zal zijn, een majeure opgave.

Het Planbureau voor de Leefomgeving becijferde in april van dit jaar wat dat betekent voor de kortere termijn. Wil Nederland 80 procent broeikasreductie in 2050 halen, dan zal dat percentage in 2030 op 43 moeten liggen. En voor 95 procent in 2050 is 49 procent in 2030 nodig. Om aan te geven hoe ingewikkeld dat zal zijn: Nederland stevent, met het huidige beleid, af op 24 procent in 2030.

GroenLinks hechtte veel waarde aan het derde, strengste scenario. In november 2015 kondigde Jesse Klaver, samen met toenmalig PvdA-leider Diederik Samsom, een klimaatwet aan. Een belangrijk onderdeel in dat wetsvoorstel is een verplichting om al in 2030 tot 55 procent CO2-reductie te komen. Klaver destijds: "Dit is noodzakelijk om onze planeet leefbaar te houden."

Mulder (CDA) en Snels (GroenLinks) spraken meerdere keren over de scenario's, zonder succes. Dat de partijen op milieugebied ver uit elkaar liggen, is genoegzaam bekend. GroenLinks staat ingrijpende maatregelen voor. Een (flinke) kilometerheffing, vliegtaks, meer subsidie voor duurzame projecten, verplichtingen om woningen te isoleren, fors minder koeien, varkens en kippen, sluiting kolencentrales in de komende kabinetsperiode.

Het CDA onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs, maar wat dat volgens de partij concreet betekent voor het komende milieubeleid, blijkt niet uit haar verkiezingsprogramma. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in februari dit jaar de voorstellen van politieke partijen doorgelicht om de effecten op mobiliteit, natuur en klimaat in kaart te kunnen brengen. De christen-democraten werkten daar niet aan mee. In algemene zin is het CDA huiverig voor lastenverzwaringen en voelt de partij niet veel voor pijnlijke ingrepen in de agrarische sector.

Ik heb geen moment het gevoel gehad dat we het Verdrag van Parijs zouden gaan halen

De gesprekken tussen de twee partijen legden een fundamenteel meningsverschil bloot. Het CDA vindt vooral dat milieumaatregelen ook in Europees verband moeten worden genomen, GroenLinks pleit voor nationale verplichtingen, omdat de Europese reductie-afspraken tot op heden te weinig effect hebben.