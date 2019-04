De gemeente Rotterdam ruziet met corporatie Woonbron over kosten van stadsvernieuwing

Woningcorporatie Woonbron en het Rotterdamse stadsbestuur zijn in conflict geraakt over de kosten van een stadsvernieuwingsproject in Rotterdam-Zuid. De gemeente eist dat Woonbron de kosten van het uitkopen van particuliere woningen op zich neemt, maar de corporatie weigert dit, zo blijkt uit onderzoek van het online tijdschrift Vers Beton en platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

Het gaat om een sloopproject in de wijk Carnisse in Rotterdam-Zuid. De gemeente wil daar 169 woningen laten slopen die particulier eigendom zijn, en verwacht dat Woonbron de kosten voor de opkoop en sloop op zich neemt en de grond bouwrijp maakt. De grond zou Woonbron vervolgens moeten uitgeven aan een projectontwikkelaar die er 51 eengezinswoningen op wil bouwen.

Geld toeleggen

Alle partijen verwachten dat Woonbron hierop geld moet toeleggen. De gemeente verwacht 10 miljoen euro, Woonbron denkt eerder aan richting de 30 miljoen euro verlies.

Het conflict is inmiddels voorgelegd aan een landelijke commissie onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker. Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken zal binnenkort een bindende uitspraak doen, op advies van de commissie-Dekker. Woningcorporaties willen weten of gemeenten corporaties mogen verplichten te investeren in particuliere woningen, zonder dat zij die woningen zelf in bezit mogen houden.

“Het gaat hier om principes. Wij zijn als corporaties zelfstandige organisaties met een eigen verantwoordelijkheid”, aldus bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos van woningcorporatie Vestia, die het woord voert namens de Rotterdamse corporaties. “Die ligt in het voorzien in sociale huurwoningen en niet in het opkopen van particuliere woningen. Dit is niet aan onze huurders uit te leggen.”

Wethouder Richard Moti (PvdA), verantwoordelijk voor het renovatieproject, stelt dat de gemeente op zoek zal moeten naar geld als Woonbron in het gelijk wordt gesteld. “Dan zal de bijdrage van het Rijk misschien wel meer moeten zijn dan de 130 miljoen die we nu in het kader van de regiodeal hebben gehad.” Wethouder Bas Kurvers (VVD) van bouwen in Rotterdam spreekt van een ‘proefproces’.