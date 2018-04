De gemeente als voeder van de waakhond

Wie tot eind vorig jaar afstemde op een van de kanalen van RTV Maastricht, stuitte zelden op lokaal politiek nieuws. Mot tussen de wethouders? Dat kwam de luisteraar van deze lokale publieke omroep niet tegen op de radio. Wat gevoelige dossiers waren binnen de raad? De tv-kijker had er geen flauw benul van. Waarin de tien zittende partijen zich van elkaar onderscheidden? Onvindbaar op de website, app of facebookpagina van RTV Maastricht.

Slechts een paar procent van alle nieuwsberichten die de ploeg van de omroep produceerde had een politiek tintje, zegt redacteur Sjors Abeling (30). Met een bekertje automaatkoffie in de hand neemt hij plaats in een van de met Elvis-posters beplakte radiostudio's in het kantoor van RTV Maastricht, dat pal aan de Maas ligt en uitkijkt over de hele stad.

"Eigenlijk kwam politiek nieuws alleen op de agenda wanneer de gemeente er zelf een persbericht uitgooide. Dan was het hoppatee, op pad. Snel draaien, een of twee korte quotes bij politici halen, de beelden monteren en publiceren maar." Op eigen initiatief naar de raadsvergaderingen? Dat ging Abeling niet. "We versloegen het nieuws dat de gemeente ons toewierp."

Freelancers moesten vertrekken. En hoewel het aantal vrijwilligers bij RTV Maastricht is uitgegroeid tot negentig man, zijn er maar tien fulltimers aan professionele journalisten. Zij moeten dat collectief van vrijwilligers begeleiden, en ook nog zelf nieuws maken voor radio, tv en internet. "Het was schipperen, en dat is het soms nog steeds. En dat terwijl we met onze omroep wekelijks 60 procent van de stad bereiken. Alleen al naar onze tv-zender kijkt een dikke 45.000 Maastrichtenaren minstens een keer per week."

Het was heus niet zo dat het de journalisten van RTV Maastricht aan politieke interesse ontbrak, stelt hoofdredacteur Eugène Baak (48). Noch zijn ze sensatiejagers, die enkel in actie willen komen wanneer er stront aan de knikker is.

"Bovendien zorgen lokale en regionale media voor samenhang in de gemeenschap. Journalistiek verbindt de straat met de raad. Lokale verslaggevers zijn de wijkagenten van de stad, die problemen kunnen aankaarten bij bestuurders. Zij moeten thema's agenderen, in plaats van andersom, zoals nu het geval is."

Wat blijkt? Hoewel de drie- tot vierhonderd ondervraagde burgers uit de negen onderzochte gemeenten aangaven veel behoefte te hebben aan inhoudelijk lokaal politiek nieuws, halen vooral de landelijke partijen en hun plaatselijke afdelingen de lokale pers. Lokale clubs van politici krijgen aanzienlijk minder aandacht. En dat is erg, zo stelt het Fonds, want het publiek van lokale media behoort tot de meest geïnteresseerde nieuwsconsumenten en vertegenwoordigt het hoogste opkomstpercentage tijdens het stemmen.

En met het verdwijnen van die handen, vervliegt ook de aandacht voor regionale en met name lokale kwesties. De perstafels in de vergaderruimtes van de gemeenteraden? Die zijn nagenoeg overal leeg. Drie jaar geleden concludeerde het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek dat bijna acht miljoen Nederlanders nauwelijks of geen relevant nieuws meer krijgt over hun woonplaats. Dat is met name het geval als hun huis in een gemeente met minder dan 50.000 inwoners staat.

Eigen verslaggever

Dat vond ook de Maastrichtse gemeenteraad. Om de aandacht voor de politiek een zwieper te geven, besloot de gemeente als proef 35.000 euro uit te trekken om een eigen verslaggever (0,6 fte) in te huren, die vanaf begin dit jaar zou worden ondergebracht bij RTV Maastricht.

Die nieuwe redacteur, dat is Abeling. Althans, hij vult een deel van die 0,6 fte op. Twee dagen per week werkt hij voor de gemeente bij RTV Maastricht. En kersvers is hij allerminst: al anderhalf jaar werkt hij voor de omroep.

"Kijk", zegt hoofdredacteur Baak. "Er is niet één iemand raadverslaggever geworden. We hebben een zak geld gekregen van de gemeente, en de bedoeling is dat we dat geld besteden aan politieke onderwerpen. En we zijn goed op weg. Zo hebben we dit jaar al acht afleveringen gemaakt van 'Lopende Zaken', een nieuwe rubriek over de verwikkelingen in en rondom de raadszaal."

Abeling is al naar heel wat raadsvergaderingen geweest. "De politici kennen nu mijn naam, en het is grappig, wethouders bellen veel sneller terug dan eerder. Een paar zijn zelfs een beetje bang voor me. Ik kan de raadsleden ook kritischer aan de tand voelen, omdat ik meer dossierkennis heb. Over het gedoe rondom de kosten van het nieuwe zwembad bijvoorbeeld, of het getouwtrek om de tramverbinding van hier naar Hasselt."

Maastricht is niet de enige gemeente die heeft besloten haar eigen waakhond zelf te voeden. Her en der door het land ontspruiten vergelijkbare proeven. Om in kaart te brengen wie wat doet, heeft het SvdJ als onderdeel van zijn nieuwste onderzoek de 32 grootste gemeenten van Nederland onder de loep genomen.

In Almere, waar alle lokale kranten zijn gesneuveld, heeft de gemeente net als in Maastricht een journalist 'in dienst genomen'. Een dag per week betaalt zij een vaste journalist van huis-aan-huisblad Almere Deze Week om een raadspagina te schrijven. Overigens heeft ook de kleinere gemeente Noordoostpolder een eigen journalist in de arm genomen.