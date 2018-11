De G20-top begint al chaotisch

Vaak ligt de slottekst in grote lijnen al klaar voor bijeenkomsten van wereldleiders die dan tijdens de top zelf de puntjes op de i kunnen zetten. Maar voor de G20-top in Argentinië, die vrijdag begon, zal de tekst nog grotendeels moeten worden geschreven. Als het al lukt om tot een door iedereen onderschreven document te komen.

Lees verder na de advertentie

Tijdens de Apec-top van Aziatische naties en landen rond de Stille Oceaan, eerder deze maand in Papoea-Nieuw-Guinea, lukte het al niet. Vanwege de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten kwam er geen gezamenlijke slotverklaring.

De scepsis van Trump valt moeilijk onder een noemer te brengen met de opvattingen van de Europese Unie of China

De Amerikaanse president Donald Trump zei na aankomst in Argentinië dat er nu hard wordt gewerkt aan het bijleggen van de ruzie met China. “Als we een deal kunnen sluiten zou dat goed zijn”, zei hij tijdens een ontmoeting met de Japanse premier Shinzo Abe. Vanavond dineren Trump en Xi in Buenos Aires.

Maar de verstoring van de wereldhandel is slechts een van de problemen. Ook de klimaatverandering en migratie worden besproken en dat zijn ook onderwerpen waarover de meningen ver uiteenlopen. Op de achtergrond spelen conflicten, zoals de oorlogen in Syrië en Jemen en de spanning tussen Rusland en Oekraïne.

De Argentijnse president Mauricio Macri zwaait te midden van wereldleiders die naar Buenos Aires zijn gekomen voor de G20. © AP

Klimaattop Buenos Aires zou een gezamenlijke boodschap moeten opleveren op weg naar de klimaattop in Polen, die maandag begint. Maar het is onwaarschijnlijk dat de scepsis van Trump onder een noemer valt te brengen met de opvattingen van de Europese Unie of China. Voor migratie kan voorzitter Argentinië inspiratie zoeken bij het VN-pact, maar dat willen de VS en Australië niet tekenen. Een Argentijnse woordvoerder toonde zich optimistisch over de mogelijkheid om toch tot overeenstemming te komen. Maar een vertegenwoordiger van het Witte Huis waarschuwde dat Trump niets zal tekenen dat de Amerikaanse belangen schaadt. Ik wil alle leiders oproepen deze top te gebruiken voor een serieuze discussie over ernstige kwesties Donald Tusk Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, hoopt op een vruchtbare bijeenkomst. “Terwijl dit een moeilijk moment is voor internationale samenwerking, wil ik alle leiders oproepen deze top te gebruiken voor een serieuze discussie over ernstige kwesties als de handelsoorlogen, de tragische situatie in Syrië en Jemen en de Russische agressie in Oekraïne.” Die Russische agressie noemde Trump als reden om op het laatste moment een ontmoeting met zijn collega Poetin af te zeggen. Maar een Russische woordvoerder zei dat binnenlandse problemen in de VS de echte reden waren. Hij doelde daarmee op Trumps voormalige advocaat Michael Cohen, die donderdag bekende dat hij heeft gelogen tegen het Congres.

Kroonprins aan de zijlijn Helemaal aan de zijkant staat de Saudische kroonprins Mohammed­­ bin Salman (MBS) op de groepsfoto die aan het begin van de G20-top werd gemaakt. Maar dat betekent zeker niet dat hij in Buenos Aires werd genegeerd. Direct na aankomst sprak MBS al met verschillende wereldleiders. President Poetin begroette MBS met een speelse bovenhandse handdruk. Wellicht herkennen ze het zwarte schaap in elkaar: waar MBS onder vuur ligt vanwege de moord op Jamal Khashoggi en de oorlog in Jemen, krijgt Poetin veel kritiek op de actie tegen Oekraïense schepen. Emmanuel Macron sloeg een andere toon aan tegen MBS. Hij zei dat er internationale experts moeten meewerken aan het onderzoek naar de moord op Khashoggi. Theresa May kondigde aan dat zij ook kritisch zal zijn in haar ontmoeting met de kroonprins. Trump liet in het midden hoe hij MBS zou aanspreken.

Lees ook:

Trump wil Poetin nu toch niet spreken vanwege de OekraÏense crisis De presidenten Trump en Poetin ontmoeten elkaar toch niet tijdens de G20-top in Argentinië. Trump zegt af vanwege het conflict met Oekraïne, maar op de achtergrond speelt het onderzoek naar Russische inmenging in Washington.