De Franse president probeert tijd te winnen met een ‘grand débat national’

Iedereen kan vanaf deze week zijn of haar zegje doen, online of in zaal­tjes in het hele land. Het grand débat national moet tot 15 maart duren en enkele voorstellen aan de regering opleveren. Een primeur: nog niet eerder is de Fransen op deze manier gevraagd zich uit laten over de toekomst van hun land. Het zijn dan ook bijzondere omstandigheden die tot deze unieke manoeuvre hebben geleid. De storm van de gele hesjes, die na negen weken nog altijd niet is uitgewoed, is met afstand de grootste sociale, politieke en culturele crisis van de afgelopen vijftig jaar.

In een open brief die zondagavond werd gepubliceerd, zet president Macron zelf de lijnen uit voor de mega-praatsessie. Hij onderscheidt vier thema’s (belastingen, milieubeleid, democratie en organisatie van staat) en houdt zijn chers compatriotes maar liefst 33 vragen voor. ‘Welke belastingen moeten volgens u omlaag?’, vraagt het staatshoofd bijvoorbeeld. En: ‘Op welke overheidsuitgaven zou u het eerst bezuinigen? Moet het aantal parlementsleden worden beperkt?’

Taboes

“Voor mij zijn er geen vragen die niet gesteld mogen worden”, benadrukt het staatshoofd. “Wij zullen het niet over alles eens zijn, dat is normaal, zo werkt het in een democratie”, vervolgt hij op een bijna informele toon. “Maar we zullen op zijn minst laten zien dat we een volk zijn dat niet bang is om te praten en uit te wisselen.” En inderdaad, de vraag over immigratie, een onderwerp dat aanvankelijk door ­geschrokken partijgenoten van ­Macron van de conceptlijst was verwijderd, is weer terug. Toch zijn er nog wel taboes. Macron zegt het zelf: “Wij komen niet terug van maatregelen die zijn genomen om investeringen aan te moedigen en die als doel hebben dat arbeid meer loont.” Hier doelt hij onder andere op de omstreden ISF, een vermogensbelasting die hij grotendeels schrapte en die hem volgens de gele hesjes tot ‘een president van de rijken’ heeft gemaakt.

Het debat geeft alle Fransen verantwoordelijkheid, merken veel commentatoren op. Een land dat ­zo zeer ten prooi is gevallen aan verwarring en onrust zou inderdaad een beschaafd gesprek goed kunnen ­gebruiken. Maar je moet wel een bijzonder grote optimist zijn om te denken dat een debat in het huidige klimaat zal leiden tot verzoening. ­Integendeel, de kans op een flop is aanzienlijk. Volgens peilingen zien zeven op de tien Fransen weinig tot niets in het idee en zegt meer dan de helft geen bijdrage te willen leveren. Bovendien is juist met een president die beloofde de politiek te vernieuwen het vertrouwen in politici nog verder gedaald. ‘Wantrouwen’ (37 procent) en ‘afkeer’ (32 procent) zijn de meest genoemde kwalificaties voor het politieke bedrijf. ‘Respect’ scoort slechts 2 procent.