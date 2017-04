De Franse boer snakt naar een sociaal Europa

Zijn kapitaal ligt of staat in de zon: 110 roestbruine Limousin-vleeskoeien. "Als ze klaar zijn voor de slacht, zijn deze dieren ongeveer 1.500 euro waard", zegt Jean-Marie Lethielleux (55). "Als je er zo'n vijftig per jaar verkoopt, zou je zeggen: daar kom je een heel eind mee. Maar zo werkt het dus niet."

Aan de keukentafel vervolgt Lethielleux zijn verhaal. Het gaat over de explosie van de prijs van veevoer, vooral sinds het begin van de crisis in 2008. En over de vleesindustrie en de supermarkten die hem afknijpen. "Uiteindelijk lever ik een kwaliteitsproduct dat voor 25 euro per kilo in de winkel ligt, maar waar ik 3,80 voor krijg. Dan gaat er toch iets niet goed?"

Voor de crisis haalden we er een inkomen van 20.000 euro per jaar uit, dat is nu ongeveer vierduizend euro Jean-Marie Lethielleux, boer

Lethielleux is een van de velen die het water aan de lippen staat. Volgens onderzoek van MSA, een verzekeraar in de agrarische sector, verdiende in 2015 een derde van de ongeveer 900.000 Franse boeren 354 euro netto per maand. Dat was in 2014 nog 18 procent.

Lethielleux en zijn vrouw Marilyne, die volop meedraait in het bedrijf in West-Frankrijk, horen bij deze bedreigde categorie. "Uiteindelijk hou je dit niet vol, ik weet echt niet of wij zo ons pensioen halen."

Lethielleux pakt er een paar dozen bij met alle administratie. "Voor de crisis haalden we er een inkomen van 20.000 euro per jaar uit, dat is nu ongeveer vierduizend euro."

En dat is dan inclusief de subsidie in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie. Ongeveer 34.000 euro ontving Lethielleux in 2015. "Zonder Europa waren we er allang niet meer geweest."

Jean-Marie Lethielleux © Kleis Jager

Vlees uit Polen De EU geeft hij nergens de schuld van, maar veel collega's doen dat wel. Zij stemmen straks massaal op Marine Le Pen, voorspelt hij. Omdat ze de EU-contributie in de zak wil houden om zo direct Franse boeren te steunen. "Zelf denk ik niet dat we van de EU af moeten. Ik geloof in een sociaal Europa, maar nu is de deur naar oneerlijke concurrentie wagenwijd opengezet. Er komt nu vlees uit Polen op de markt in Italië, ons voornaamste exportland. In Polen kost een arbeider in het abattoir een kwart van wat hij in Frankrijk kost." Franse boerderijen zijn veel te klein, wordt vaak gezegd. "Dat kan zijn, maar wat verdien ik met twee keer zoveel koeien? Achtduizend euro per jaar? Willen we dan alleen nog maar megastallen?" Zijn koeien eten alleen nog gras, verrijkt met klaver en andere planten, aangevuld met eigen maïs. Ik geloof in een sociaal Europa, maar nu is de deur naar oneerlijke concurrentie wagenwijd opengezet Jean-Marie Lethielleux, boer "Zo werk je bijna biologisch en bezuinig je op veevoer." Vetmesten doet Lethielleux niet meer zelf: zijn stieren gaan na zes maanden naar een bedrijf in Nederland. "Als je het zelf doet, verdien je meer op het eindproduct, maar de kosten van het voer zijn niet meer op te brengen." De vloer van de woonkamer ligt bezaaid met speelgoed: Marilyne past inmiddels thuis op kinderen om het inkomen aan te vullen. Zijn dochters werken in het onderwijs en het toerisme. "Gelukkig maar. Mijn zoon Jérémy is wel boer geworden en worstelt nu met dezelfde problemen. En hij is nog maar net begonnen." Armoede, schulden: daarover wordt onder Franse boeren veel te veel gezwegen, meent Lethielleux. Een goede kennis van hem die een uur rijden verderop woont, melkveehouder Samuel Potiron, probeert zijn bedrijf sinds meer dan jaar te verkopen. "Logisch", verzucht Lethielleux. "Samuel is ongetrouwd en melkvee moet twee keer per dag gemolken worden, hij staat er alleen voor." "Het is deprimerend", beaamt Potiron (40). "Ik heb dagen dat ik het bijna niet trek." Een buurman heeft zich twee jaar geleden opgehangen. Het inspireerde Potiron tot een gedicht, een vers over hard werken en eenzaamheid dat werd gepubliceerd op een site voor veehouders. "Ik kreeg er veel lof lof voor." Dat hij het licht straks uit doet op het bedrijf van zijn vader en grootvader doet enorm veel pijn. "Maar het is niet anders. Ik ga werk zoeken en verhuizen. Dat is mij aangeraden: als je van leven verandert, moet je ook echt met iets nieuws beginnen." Een derde van de Franse boeren moet het doen met 350 euro per maand. 'Uiteindelijk houden we dit niet vol.'

Wat de belangrijkste kandidaten willen Hoe is de Franse boer het beste geholpen? De antwoorden op die vraag lopen uiteen. Tekst loopt door onder afbeelding. Emmanuel Macron © REUTERS

Emmanuel Macron Een Marshall-plan voor de landbouw van 5 miljard euro die de sector moet moderniseren. Lagere lasten. Nieuwe organisaties voor boeren die betere prijzen moeten afdwingen bij de handel. Europese subsidies moeten vooral sector- of productsubsidies worden. Tekst loopt door onder afbeelding. François Fillon © AP

François Fillon Nieuwe regels voor onderhandelingen tussen producenten en afnemers die boeren betere prijzen moeten garanderen. Aanmoedigen van directe verkoop van boer naar consument. Tekst loopt door onder afbeelding. © REUTERS

Marine Le Pen De Europees landbouwsubsidies vervangen door een Franse versie. Na twee jaar stelt de staat minimumprijzen vast en op termijn moeten boeren van hun eigen productie kunnen leven. Heffingen op goedkope importproducten.

