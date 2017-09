De formatie nadert haar einde, maar euforie ontbreekt

Het lachwekkende ritueel van Kamerleden die enkel vanwege de symboliek en het plaatje het Kamergebouw verlaten en via het Binnenhof weer naar binnengaan, mag op de lachspieren werken, voor Arib is het een serieuze zaak. De Kamer heeft het staatshoofd bij formaties buitenspel gezet en dan dient het ook dagelijks duidelijk te zijn dat er onder verantwoordelijkheid van de Staten-Generaal vergaderd wordt.

De on­der­han­de­laars houden het in de Stad­hou­ders­ka­mer niet uit. Het is er te koud en er is een gebrek aan zuurstof.

De associatie tussen de Kamer en de formatie is totaal verdwenen als de dame en heren in het Johan de Witthuis vergaderen en, erger nog, de beelden over het land verspreid worden. De onderhandelaars houden het echter in de Stadhouderskamer niet uit. De klimaatbeheersing in het mooie, maar hopeloos verouderde deel van het Kamercomplex is om te huilen. Dan is het weer te koud, dan beneemt het gebrek aan zuurstof de onderhandelaars weer de moed om nog iets te zeggen.

In het Johan de Witthuis is dat beter geregeld. Je kan er nog eens de tuin inlopen, zonder dat iemand je in de gaten heeft en, niet onbelangrijk, de catering is van minder bedroevende kwaliteit.

Argumenten die Arib niet kunnen vermurwen. Deze week bezweek men dus weer voor de druk van de Kamervoorzitter en zette mopperend koers naar de Stadhouderskamer. Echter, al aan het begin van de week was het er te koud om behaaglijk te kunnen onderhandelen. De reden waarom donderdag een Kamermedewerker op het Binnenhof kon worden betrapt op weg naar de Stadhouderskamer met onder zijn arm een straalkacheltje. In september. Het ritueel regeert.

Ondertussen wordt er gewoon dooronderhandeld en sleept de formatie zich naar het einde. Daar waar zo aan het einde van een formatie zich van deelnemers nog wel eens een euforische stemming meester wil maken, zal dat in dit geval zeker niet gebeuren. De beoogde coalitie heeft in de Tweede Kamer een krappe meerderheid van één zetel. In de Eerste Kamer precies hetzelfde. Een meerderheid waarbij je niet al te zeker van je zaak kunt zijn.

Beducht Het maakt de onderhandelende partijen beducht voor de komende jaren. De meerderheid in de Tweede Kamer kan zo maar wegvallen en de kiezer kan in 2019 het regeren lastig maken door bij de statenverkiezing zo te stemmen dat aan de overkant vanaf dat moment genadebrood gegeten zal moeten worden. Het stemt de nieuwe coalitie nu al tot nederigheid. Van een we-rule-this-country-stemming is geen sprake. De hoop is gevestigd op eenheid in de coalitie en op de twee partijen waarvan gedacht wordt dat deze het dichtst bij de vier partijen staan: SGP en PvdA. De ChristenUnie nam één keer, in het vierde kabinet-Balkenende, deel aan een coalitie. Wie destijds verwachtte dat de SGP met enige mildheid de broeder in de christelijke politiek bejegende, kwam bedrogen uit. Elk compromis op medisch-ethisch terrein werd in de SGP uitgelegd als een knieval van de ChristenUnie. Of de PvdA die verantwoordelijke middenpartij blijft, is de vraag. Niemand die weet welke koers Lodewijk Asscher gaat uitzetten. Ook is het voor de coalitie een tegenvaller dat werkgevers en werknemers niet tot een eenduidig advies over de arbeidsmarkt kwamen. Het had de PvdA ietsjes aan het kabinet kunnen binden.

