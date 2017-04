De formatie ligt even stil vanwege het overlijden van de moeder van Klaver

Haar uitvaart is dinsdag en daarom gaan de gesprekken tussen onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks die dag niet door. Dat heeft informateur Edith Schippers vrijdag bekendgemaakt. De verwachting is dat de partijen een dag later de draad weer oppakken.

De moeder van Klaver werd eerder deze maand met spoed in het ziekenhuis opgenomen. De GroenLinks-leider liet toen verstek gaan bij de besprekingen omdat hij bij haar wilde zijn. Hij werd een keer vervangen door zijn voormalig fractievoorzitter Bram van Ojik. Een andere dag gingen de besprekingen helemaal niet door.

Jesse Klaver roemde zijn moeder veelvuldig in interviews, en ook in zijn boek 'De mythe van het economisme'. Nadat de vader van Klaver het gezin had verlaten, voedde zij hem alleen op, met hulp van haar ouders.

Als zij overdag aan het werk was in de Alarmcentrale, of 's avonds als schoonheidsspecialiste, was Jesse bij zijn grootouders. "Mijn moeder liet me zien hoe belangrijk het is om hard te werken", schrijft Klaver in zijn boek.

Waar hij ook was, de uitgebreide familie van Klaver was een warm bad, waar het gesprek vaak ging over het belang van onvoorwaardelijke liefde en de vrijheid om fouten te maken. "Deze onvoorwaardelijke liefde gaf mij de kracht en het vertrouwen te doen wat ik nu doe: om risico's te nemen en niet bang te zijn om te falen", schrijft Klaver. "Mijn moeder zei tegen me: Jesse, het enige dat tussen jou en je dromen staat is je angst om te falen."

