De formatie is verder gevorderd dan deze met GroenLinks ooit is geweest

Volgens VVD'er Halbe Zijlstra is al een aantal kwesties afgerond. Welke onderwerpen wilde hij niet zeggen. Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers was optimistisch. "We boeken op veel terreinen echt vooruitgang." D66-leider Pechtold noemde de afgelopen dagen 'zinvol.'

Daarmee is de formatieronde tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie al verder gevorderd dan de drie eerstgenoemde partijen samen met GroenLinks ooit zijn geweest. Destijds zijn er geen onderwerpen afgerond. Met GroenLinks bleven de gesprekken lange tijd steken op het onderwerp migratie.

We boeken op veel terreinen echt vooruitgang Gert-Jan Segers, ChristenUnie

Uitruilen van wensen Bij gevoelige principiële kwesties, bijvoorbeeld rond medisch-ethische onderwerpen, gaan de onderhandelaars misschien voor het uitruilen van wensen. Eerder deze week spraken Segers en Pechtold samen door, terwijl de onderhandelaars van VVD en CDA vertrokken voor een lunchpauze. Op immateriele onderwerpen zoals euthanasie, drugs en de kweek van embryo's staan ChristenUnie en D66 het verst van elkaar af. Na afloop van het onderonsje zei Pechtold dat hij het soms verstandiger vindt om af te spreken dat 'we het ene probleem aanpakken op de manier die jij ideaal vindt en het andere zoals de andere dat zou zien' in plaats van verschillen 'in vage teksten weg te poetsen'. Segers drukte zich iets voorzichtiger uit. Hij zei dat het uitruilen van wensen 'zou kunnen'. Het kabinet-Rutte II ging ook voor uitruilen. Dat pakte niet altijd even goed uit. Toen de PvdA in ruil voor het kinderpardon akkoord ging met de strafbaarstelling van illegaliteit, ontstond onvrede onder de achterban. Uiteindelijk bood de VVD aan de strafbaarstelling te laten vallen in ruil voor lastenverlichting voor middeninkomens.

