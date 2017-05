De formatie is vastgelopen: moet Rutte gewoon beginnen met een regeerakkoord?

Er zijn dus meer dan twee partijen nodig om een coalitie te vormen en dan gaan partijen elkaar ook nog eens over en weer uitsluiten of roepen dat de verkiezingsnederlaag dermate groot was dat er geen enkele reden is om mee te doen aan een formatie.

De voorwaarden voor een hele lange partij ‘wie knippert als eerste het zijn ogen’ waren dus vanaf het begin, verkiezingsavond, meer dan aanwezig.

Het was eerder verrassend dat in de eerste poging VVD, CDA, D66 en GroenLinks het zo lang met elkaar uithielden en al zo inhoudelijk aan het onderhandelen waren. Als er zoveel alternatieven zijn voor die samenwerking, is het des te moeilijker om iedereen bij de les te houden.

Mislukte poging

De poging mislukte echter wel op het moment dat het er voor het eerst echt om ging. Migratie was het grote struikelblok, maar waarom zou de inkomensverdeling in Nederland, om maar een dwarsstraat te noemen, niet tot een breuk hebben geleid als dat toevallig als eerst serieus aan bod gekomen zou zijn?

Maar zo werkt het niet in Den Haag. Op het moment van de breuk zijn er een spindoctors en die worden gretig ingezet door de media. En dus was GroenLinks de grote boosdoener. Jesse Klaver immers wilde niet over zijn schaduw springen en het VN-vluchtelingenverdrag opzeggen. Waarom Sybrand van Haersma Buma, om een van de andere hoofdrolspelers te noemen, dan niet de kwaaie pier was, omdat hij per se dat verdrag op wil zeggen, vraagt niemand zich meer af. Het gaat om het eerste, krachtige beeld.

Op het moment van de breuk zijn er een spindoctors en die worden gretig ingezet door de media

Bij de tweede poging gebeurde hetzelfde. De ChristenUnie had de mogelijkheid van een mislukking goed voorbereid. Onmiddellijk nadat Gert-Jan Segers en Alexander Pechtold naar buiten kwamen om te melden dat de verschillen te groot zijn om ook maar te beginnen aan onderhandelingen over een mogelijke coalitie, moest het beeld worden neergezet dat dat geheel en al te wijten is aan D66. Zij kwamen met een lijst geschilpunten, zij hadden in de dagen daarvoor benadrukt geen trek in die gesprekken te hebben. Dat Segers in de maanden daarvoor blokkades opwierp en dat hij per se via een regeerakkoord wilde voorkomen dat een regeling voor voltooid leven een vrije kwestie zou worden in het parlement, verdween volledig naar de achtergrond.

VVD en CDA, trappelend aan de zijlijn om zo snel mogelijk met de twee partijen een formatieakkoord te sluiten, hielpen de ChristenUnie met enige gretigheid het eenzijdige beeld te vestigen.

Zoals gezegd, het is een boeiende formatie die belooft alleen maar boeiender te worden. VVD en CDA zijn tot nu toe redelijk zeker van hun zaak, maar ook daar moet de onzekerheid binnensluipen nu Pechtold niet zo maar in het conservatief/liberale gareel te krijgen is. Mark Rutte trok niet voor niets woensdag tijd uit om eens rustig met Pechtold in een Scheveningse strandtent door te praten.