De formatie is ook met de ChristenUnie een flinke kluif

Hun partijen hebben andere namen, maar wie de verschillen in de visies op vluchtelingen tussen GroenLinks en de ChristenUnie wil ontdekken, heeft een goed vergrootglas nodig. Ook met de ChristenUnie op de plek van GroenLinks aan de onderhandelingstafel, zal een compromis over het vluchtelingenbeleid een hele kluif worden.

Achter de schermen op het Binnenhof zijn verschillende migratieplannen genoemd als struikelblok in het formatieoverleg. GroenLinks zou anders dan VVD, CDA en D66 niet hebben gevoeld voor een op de Turkije-deal geïnspireerd pact met Afrikaanse landen, waarbij de EU de portemonnee trekt als landen hun vertrokken burgers terugnemen. Ook zou voorman Jesse Klaver zich tegen een vluchtelingenquotum hebben gekeerd en anders dan VVD en CDA niet willen tornen aan het VN-vluchtelingenverdrag.

Met de ChristenUnie aan de onderhandelingstafel zijn die voor VVD en CDA lastige standpunten niet zomaar verdwenen. Ook deze partij staat een mild asielbeleid voor. Ze heeft zich consequent verzet tegen een vluchtelingennorm en de Turkije-deal. Voorman Gert-Jan Segers sprak vorig jaar in deze krant van een ‘buitengewoon slechte deal waar de vluchtelingen de prijs voor betalen’. “Een humane opvang in Turkije komt nauwelijks van de grond.”

De ChristenUnie trekt zich het lot van vluchtelingen zeer aan. Om aandacht voor hun leefomstandigheden te vragen, reist Kamerlid Joël Voordewind zoveel hij kan langs de brandhaarden in de wereld. ‘Is voor menswaardige behandeling van asielzoekers en vluchtelingen!’, onderstreept hij in zijn Twitter-biografie. Met de PvdA stond Voordewind jaren geleden aan de wieg van het kinderpardon, een voor VVD en CDA moeilijk te verkroppen regeling voor gewortelde asielkinderen.

Soepeler asielbeleid

Met GroenLinks voerde de ChristenUnie de afgelopen jaren in de oppositie schouder aan schouder actie voor een soepeler asielbeleid. De fractiespecialisten logeerden samen een nacht in de Amsterdamse Vluchtkerk met uitgeprocedeerde asielzoekers, ze pleitten voor een ruimer kinderpardon en foeterden op de vluchtelingenafspraken met Turkije. Het onderlinge vertrouwen in elkaar is zo groot dat de Kamerleden namens elkaar spreken als er een voor een debat is verhinderd.

Daarmee tekent zich met de ChristenUnie aan de formatietafel evengoed een kloof af die op het eerste oog moeilijk te overbruggen is. Zeker als er ook nog andere heikele asieldossiers aan bod komen. Neem de bed-bad-brood-opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers of de VVD-wensen om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen en asielaanvragen alleen nog buiten de Europese Unie af te handelen.

De ChristenUnie voelt wel iets voor een Europees systeem voor de verdeling van vluchtelingen

Op dat laatste punt zou wel eens een opening te vinden kunnen zijn bij de ChristenUnie. Waar Klaver opvang van vluchtelingen in de regio ziet als ‘schaamlap voor onze verantwoordelijkheid’, voelt de ChristenUnie wel voor een Europees systeem voor verdeling van vluchtelingen ‘met selectie aan de poort’. ‘De stroom vluchtelingen naar en binnen Europa en Nederland moet beheersbaar worden gemaakt’, staat in het verkiezingsprogramma ‘Hoopvol realistisch’.

De ChristenUnie stelt wel voorwaarden: de opvang in de regio moet menswaardig zijn en het uitnodigingsbeleid voor de kwetsbaarste gevallen ruimhartiger. Zo zouden meer dan de huidige vijfhonderd mensen per jaar uit vluchtelingenkampen op uitnodiging naar Nederland moeten komen. Het huidige kabinet zag zo’n verhoging niet zitten.

Als de partijen al een compromis bereiken, doemt meteen een volgend probleem op: het klimaat. Ook daarover denken GroenLinks en ChristenUnie vrijwel hetzelfde, en dus heel anders dan VVD en CDA. Met het vertrek van GroenLinks mag de vleestax van tafel zijn, ook ChristenUnie is voor milieuheffingen.

