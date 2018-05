De formatie in Italië zet het asieldebat op scherp

Matteo Salvini beloofde tijdens zijn campagne migratie hard aan te pakken. ‘Italianen eerst’ was de belangrijkste slogan van de leider van de rechts-populistische Lega. Hij zegde zijn achterban toe om zo’n half miljoen illegale migranten, onder andere uit Nigeria, Marokko en Tunesië, het land uit te zetten.

Die verkiezingsbelofte inlossen zal Salvini nog tegenvallen, wanneer hij naar verwachting zal worden benoemd tot minister van binnenlandse zaken. Uitzettingen zijn ingewikkelde bureaucratische en kostbare processen. Er zullen bijvoorbeeld extra detentiecentra moeten worden gebouwd. Bovendien staan de herkomstlanden vooralsnog niet te trappelen om aan dit proces mee te werken.

Tot massale uitzettingen zal het niet zo snel komen, denkt migratie-expert Giulia Lagana van het Open Society European Policy Institute in Brussel. Migranten hebben volgens haar meer te vrezen van de andere plannen die de twee populistische regeringspartners Lega en de Vijfsterrenbeweging vorige week in hun regeerakkoord overeenkwamen. Salvini heeft in dat ‘contract voor de regering van de verandering’ op het punt van migratie zijn stempel weten te drukken, zegt Lagana. “Alleen al als je kijkt naar de ruimte die het onderwerp inneemt in het akkoord, wordt dat duidelijk. Aan migratie worden twee en een half kantje besteed. Aan de georganiseerde misdaad en de maffia – een groot probleem in Italië – hooguit iets van zeven regels. Dat laat de prioriteit van deze toekomstige regering wel zien.”

Minder gezinshereniging

Zo zal familiehereniging worden ingeperkt. Ook kunnen asielzoekers, als hun aanvraag nog loopt, worden uitgezet als ze specifieke misdrijven plegen. Voor wat voor overtredingen deze maatregel geldt, is nog onduidelijk. Asielzoekers terugsturen naar een land in oorlog, behoort volgens het regeerakkoord eveneens tot de mogelijkheden. Hun wordt dan een zogenoemd ‘internal protection alternative’ geboden, een plek in een deel van het land waar het relatief rustig is. “Mensen worden in zo’n geval teruggestuurd naar gebieden waar ze nooit eerder hebben geleefd of banden mee hebben”, zegt Lagana. “Sommige Europese staten doen dat al. Duitsland stuurt Afghanen bijvoorbeeld al terug naar delen waar het niet gevaarlijk zou zijn. Denemarken denkt erover hetzelfde te doen met Syrische asielzoekers.”

Verder moeten de Dublinregels op de schop, vinden Lega en de Vijfsterrenbeweging. Asielzoekers zouden volgens hen automatisch en verplicht over de lidstaten moeten worden verdeeld. De Dublinverordening bepaalt dat in het eerste land van aankomst binnen de Europese Unie asiel moet worden aangevraagd. Voor Italië betekent dat een grote belasting. Alleen al dit jaar bereikten zo’n 10.000 mensen vanuit Noord-Afrika na een tocht over de Middellandse Zee de Italiaanse kust.

Niet alleen migranten ook hulpverleners die hen bijstaan, gaan met deze regering moeilijke tijden tegemoet, denkt Lagana. “Salvini heeft al aangegeven dat hij de Hongaarse president Orban als zijn voorbeeld ziet als het gaat om de aanpak van maatschappelijke organisaties.” In Hongarije zijn onder andere de regels voor ngo’s die geld uit het buitenland ontvangen door Orban aangescherpt.

Wat het effect zal zijn van de aangekondigde Italiaanse maatregelen op migratie, zal pas op wat langere termijn duidelijk worden. Maar alleen al de aankondiging heeft direct invloed op de criminalisering van vluchtelingen en migranten, vermoedt migratie-expert Lagana. “Ze zullen nu nog minder dan voorheen geneigd zijn om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit of mishandeld.”