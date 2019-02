De fiscus houdt bij een harde brexit voorlopig alles bij het oude

Staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën schreef gisteren aan de Tweede Kamer dat het ministerie in de komende weken laat weten hoe die regeling eruit zal zien.

Waarschijnlijk kiest de Belastingdienst ervoor om de meeste belastingwetten voor getroffen burgers en bedrijven in 2019 ongewijzigd toe te passen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Daarmee wordt tijd gekocht om aanpassingen te doen, zodra duidelijk is wat de gevolgen zijn van een brexit zonder nadere afspraken.

Daarnaast zijn er verstrekkende gevolgen voor de aangifte van omzetbelasting, en ook voor de winstbelasting als er sprake is van Britse vennootschappen in de bedrijfsstructuur. Dat laatste betreft zo’n 3000 Nederlandse bedrijven.

Deze gang van zaken heeft bovendien als voordeel dat de uitvoering voor de Belastingdienst makkelijker wordt. Op deze manier wordt voorkomen dat de fiscus in één aangifte twee verschillende situaties moet onderscheiden, en dat is moeilijk uitvoerbaar.

Aftrekposten

In het Verenigd Koninkrijk wonen momenteel zo’n 10.000 Nederlandse gepensioneerden, die nog recht hebben op bepaalde belastingvoordelen, toeslagen en aftrekposten. Zonder overgangsrecht zouden die per direct vervallen als het VK op 29 maart de Europese Unie zonder nadere afspraken verlaat.

Omgekeerd geldt dat ook voor Britse werknemers in Nederland, die bij een harde brexit hun recht op aftrekposten in Nederland verliezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek of algemene heffingskortingen. Britse expats moeten wel een verblijfs- of tewerkstellingsvergunning hebben vóór 29 maart om in Nederland aan het werk te kunnen blijven. Daarvoor werkt de Belastingdienst nu samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Snel benadrukt dat het gaat om een tijdelijke regeling en dat de fiscale gevolgen van een brexit niet voorkomen kunnen worden. Het Verenigd Koninkrijk zal behandeld worden als andere ‘derde landen’, en zolang er geen nadere handels- of belastingafspraken zijn gemaakt, kunnen burgers en bedrijven zich nergens op beroepen.