De 'fifis' maken zich zorgen over nieuwe Mexicaanse president

Historicus Tarecena moest niks hebben van de mannelijke burgerij die destijds 's middags over de chique Francisco I. Madero Avenue in het centrum van Mexico-Stad flaneerde, gekleed in nette pakken en met hoge hoeden op.

Lees verder na de advertentie

Het land was nog volop herstellende van de Mexicaanse Revolutie, die tussen 1910 en 1920 grote delen van het land verwoestte, maar het kon het mannelijke deel van de hogere middenklasse in de hoofdstad volgens Taracena weinig schelen. Nietsnutten noemde hij ze, mannen die niets anders deden dan keuvelen over het weer, koffie drinken en Britse avondkranten lezen. Het waren 'fifis', het ergste scheldwoord dat hij voor hen kon bedenken.

De elite ziet de laatdunkende betiteling als een voorteken dat López Obrador iedere kritiek van zich af zal laten glijden

Over flanerende mannen met hoge hoeden heeft Andrés Manuel López Obrador, de net gekozen aanstaande president van Mexico, het niet als hij het woord fifis in de mond neemt. Maar de onderliggende gedachte verschilt niet zo veel van die van Tarecena bijna een eeuw geleden.

Afkeer In april gebruikte López Obrador, die zelf dertien boeken heeft geschreven en een groot liefhebber is van geschiedenis, het woord voor het eerst tijdens een campagnebijeenkomst. Hij verwees toen naar de honderden organisaties, vooral in Mexico-Stad, die kritisch waren op zijn verkiezingsprogramma en vooral op zijn weigering om het federale Openbaar Ministerie onafhankelijk van de president te maken. Amlo, zoals de aanstaande president met een knipoog naar zijn initialen ook wel wordt genoemd, haalt zijn neus op voor 'zij die zich het maatschappelijk middenveld noemen' en zich volgens hem 'meester willen maken' van zijn nieuwe regering, die met meer dan de helft van de stemmen werd gekozen. De linkse oud-burgemeester van Mexico-Stad ziet ze als een vijand van zijn grote plannen voor het land, die hij de 'Vierde Transformatie' noemt: het sterk uitbreiden van de sociale zekerheid, corruptiebestrijding en stevige staatsinvesteringen om de economie een zwieper te geven. Die afkeer van niet-gouvernementele organisaties en denktanks in vooral de hoofdstad gaat dieper dan politieke verschillen van mening alleen. Er zit een vleugje klassenstrijd in, want Amlo's fifis worden vooral geleid door witte, universitair opgeleide Mexicanen uit de hogere middenklasse en de progressieve elite.