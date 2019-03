De expat wordt gelokt met posters, Facebook en een eigen stemwijzer

Eind februari viel een stempas op de deurmat van Efe Soyman. Een oproep om te stemmen voor het waterschap, in het Nederlands. "Ik woon hier pas zes maanden en spreek de taal nog niet. Met Google Translate probeerde ik erachter te komen waar die brief over ging", herinnert de Turkse expat en neurowetenschapper zich aan de bar van de Utrechtse Irish pub Mick O'Connells.

Soyman is niet de enige die overvallen werd. Bij de waterschapsverkiezingen mag iedereen met een Nederlandse verblijfsvergunning of een Europese nationaliteit stemmen. Dus ook expats, internationale studenten en andere migranten. In totaal gaat het om naar schatting 450.000 mensen met een verblijfsvergunning en 455.000 mensen met een EU-paspoort, zo'n 6,5 procent van de totale stemgerechtigde populatie bij de waterschapsverkiezingen.

Daarmee vormen de waterschapsverkiezingen een uitzondering. Bij landelijke en provinciale verkiezingen mogen alleen mensen met een Nederlandse nationaliteit stemmen. Bij de gemeentelijke verkiezingen is stemmen ook toegestaan voor alle EU-burgers en alle vergunninghouders die minstens vijf jaar legaal in Nederland wonen.

Dat de waterschappen ruimhartiger zijn met het uitdelen van stempassen, komt volgens de Kiesraad door de lange ontstaansgeschiedenis en door hun opdracht. "De waterschappen hebben een directe taak om veiligheid en waterkwaliteit te waarborgen", legt een woordvoerder uit. "Daar hebben alle inwoners belang bij en dus worden ze ook betrokken bij de verkiezingen."

Een aantal waterschappen doet extra moeite niet-Nederlandstalige stemmers naar de stembus te lokken. Zes van de 21 lieten zelfs een speciale Engelstalige stemhulp ontwikkelen. Die waterschappen besturen vooral de gebieden in en rondom de grote steden.

Wageningen

Het waterschap Vallei en Veluwe is daar een van. Hier zijn het vooral de internationale studenten van de universiteit in Wageningen die over de stemdrempel geholpen moeten worden, bijvoorbeeld met een informatieavond over de waterschappen voor studenten. "We hopen dat iedereen die mag en kan stemmen ook daadwerkelijk gaat stemmen. Welke taal men dan ook spreekt, elke belastingbetaler in ons gebied heeft een belangrijke stem in ons werk", verklaart dijkgraaf Tanja Klip-Martin de genomen moeite.

Ook het naburige Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft de stemhulp in het Engels laten vertalen. "In ons gebied liggen onder meer de steden Utrecht en Nieuwegein. Daar wonen veel expats en internationale studenten", zegt woordvoerder Clarion Wegerif. Ze promoot namens het waterschap de stemhulp met berichten in besloten facebookgroepen voor expats en buitenlandse studenten. "En we hangen Engelstalige posters op in de toiletten van de Ierse pubs in Utrecht."