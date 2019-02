De (ex)-baas van de Hongaarse regeringsmedia leest liever oppositie-kranten

Dat hij als baas van vrijwel alle regeringsmedia in een tv-interview bekende dat hij ’s ochtends als eerste een oppositie-dagblad leest omdat daar tenminste echt nieuws in staat, is de Hongaarse mediamagnaat István Varga duur komen te staan. Varga was sinds eind vorig jaar directeur van de Centraal-Europese Pers- en Mediastichting (Kesma), een gloednieuw conglomeraat van media verbonden aan regeringspartij Fidesz. Deze week stapte hij op.

Of waarschijnlijker: moest hij opstappen. Volgens de officiële verklaring in regeringskrant Magyar Idök is Varga, een voormalig parlementslid van Fidesz, weggegaan vanwege zijn ‘onrealistische uitspraken over de situatie in de conservatieve media’.

Kesma Het Kesma-conglomeraat kwam tot stand door samenvoeging van vrijwel alle Fidesz-media, dankzij de medewerking van de eigenaren van een kleine vijfhonderd internetsites, tv-en radiostations, kranten en tijdschriften. Omdat ook de Hongaarse kartelwet zo’n monsterbedrijf verbiedt, werd een speciale wet aangenomen. Die kwam erop neer dat de vorming van Kesma een zaak van nationaal belang was. Tijdens een interview met Behir.hu, een lokaal online-tv-station dat tot Kesma behoort, kwam Varga met forse kritiek op de media die hij onder zijn beheer heeft. Kortweg meende hij dat wie wil weten wat er in Hongarije gebeurt beter oppositiemedia kan volgen, want daar vind je de goede journalisten. Zelf begint hij zijn dag met de socialistische krant Népszava en leest hij eerder oppositienieuwssite Index dan regeringssite Origo. Wie wil weten wat er in Hongarije gebeurt beter oppositiemedia kan volgen, want daar vind je de goede journalisten Regeringsmedia maken zich volgens hem schuldig aan nepnieuws en schetsen een beeld van Hongarije ‘waar nooit een wolkje aan de lucht is’ en waar ‘alles mooi en goed is, iedereen een goede rol speelt en de regering altijd perfecte beslissingen neemt’. Het is, meende hij in het tv-interview, ‘geen propaganda, het is iets totaal anders’.

Regeringskringen De interviewster illustreerde de kritiek van Varga op de regeringsmedia door krampachtig haar vooraf vastgelegde vragenlijstje te volgen. De mediamagnaat hield desalniettemin een pleidooi voor een nieuwe aanpak, en de opbouw van serieuze, christelijk-conservatieve journalistiek. “Er is momenteel aan de conservatieve kant geen enkele serieuze krant”, meende hij. Hij pleitte voor heroprichting van de vorig jaar ter ziele gegane onafhankelijke, maar conservatieve Magyar Nemzet ‘zodat we binnen een aantal jaren een goede garde kunnen opbouwen’. Het doel van mediaconglomeraat Kesma was volgens Varga conservatieve media te introduceren die oppositieaanhangers op den duur ook lezenswaardig zouden vinden. Het was een optimistische visie, die in regeringskringen niet werd gedeeld.

