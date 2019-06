De Europese fracties van ChristenUnie en SGP gaan definitief uit elkaar

De partijen trokken in Brussel gezamenlijk op, maar de wegen scheiden zich nu. Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie liet al eerder blijken dat zijn partij niet samen met Forum in een fractie terecht wil komen. Nu de partij van Thierry Baudet is toegelaten tot ECR (de Europese Conservatieven en Hervormers), rest ChristenUnie niks anders dan vertrekken. Van Dalen sluit zich aan bij de EVP, de christendemocratische fractie. Daar zijn vanuit Nederland ook CDA en 50Plus lid van.

In een verklaring zeggen de christelijke partijen nauw te blijven samenwerken. In werkelijkheid verloopt die samenwerking steeds stroever

De SGP heeft woensdagavond besloten bij de ECR-fractie te blijven. Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zegt: “In de ECR heb ik alle ruimte voor een EU-kritisch en christelijk geluid en kan ik geloofwaardig opkomen voor mijn speerpunten, zoals Israël, landbouw en vervolgde christenen.”

Bedenkelijk ChristenUnie en SGP laten in een verklaring weten dat ‘beide Europarlementariërs ook in de nieuwe situatie nauw met elkaar samenwerken’. In werkelijkheid verloopt de samenwerking tussen de christelijke partijen steeds stroever. Roel Kuiper, onlangs vertrokken als Eerste Kamerlid van de ChristenUnie, liet zich recent ontvallen dat hij het ‘bedenkelijk’ vindt ‘dat de SGP zich steeds vaker labelt als rechts'. Op het Binnenhof trekken Thierry Baudet en SGP-leider Kees van der Staaij nadrukkelijk samen op, bijvoorbeeld in de discussies rond immigratie en het klimaat. Ook de formatie van een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland heeft tweespalt tussen ChristenUnie en SGP blootgelegd. VVD, CDA en Forum voor Democratie probeerden een coalitie te smeden, maar hadden een vierde partij nodig voor een meerderheid. Hun oog viel op de gecombineerde CU/SGP-fractie. De onderhandelingen liepen uiteindelijk stuk omdat ChristenUnie weigerde met Forum in een coalitie te stappen. Van der Staaij reageerde op Twitter: “Aan de SGP heeft het niet gelegen. Een gemiste kans.”

