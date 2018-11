De EU ziet Italië verder achterop raken

De Europese economie zal voorlopig blijven groeien, al gaat het de komende twee jaar naar verwachting niet zo hard als nu. Binnen de eurozone is Italië de komende jaren een achterblijver, blijkt uit nieuwe prognoses die EU-commissaris Pierre Moscovici van economische en financiële zaken vandaag presenteerde.

Uiterlijk dinsdag verwacht de EU een nieuwe begroting van Italië. In plaats van de onlangs afgekeurde ‘feestbegroting’ wil Brussel beleidsplannen zien die in lijn zijn met het stabiliteits- en groeipact voor de eurozone.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte zei vandaag dat de EU onvoldoende rekening houdt met de positieve effecten van het Italiaanse beleid. Hij noemde de EU-prognose ‘niet plausibel’. Volgens Moscivici lopen prognoses van lidstaten en de EU wel vaker uiteen. Italië wordt net zo onpartijdig beoordeeld als andere landen, zegt hij. “Wij zuigen geen cijfers uit onze duim.”

De groei in de eurozone daalt volgens Brussel van 2,4 procent in 2017 (de piek van het laatste decennium) tot 2,1 procent in 2018 en 1,9 procent in 2019. Met slechts 1,2 procent groei blijft Italië achter bij de rest, verwacht Brussel. Rome rekent zelf op 1,5 procent economische groei in 2019.

Ook loopt het Italiaanse begrotingstekort volgens Brussel sneller op dan Rome voorspelt. Rome voorziet voor volgend jaar een begrotingstekort van 2,4 procent, de EU verwacht dat het Italiaanse begrotingstekort stijgt naar 2,9 procent van het bruto binnenlands product. Een jaar later zou dat verder oplopen tot 3,1 procent. Dat is meer dan Europese begrotingsregels toestaan.

Schuld

Italië heeft na Griekenland de grootste overheidsschuld van de EU. Die blijft de komende jaren stabiel op 131 procent van het bbp. Zo’n hoge schuld kost handen vol geld aan rentebetalingen en raakt vooral de zwakkeren in de samenleving, zei Moscovici vandaag op de persconferentie. Oplopende rentetarieven blijven daarom een risico voor Italië en ondergraven ook de positie van de banken, die veel staatsobligaties hebben.

De Italiaanse uitgaven zullen toenemen door de introductie van een basisinkomen, een ruimere pensioenregeling en meer publieke investeringen. De nieuwe regering, die bestaat uit Lega (rechts-populistisch) en de Vijfsterrenbeweging (anti-establish­ment), wil zo voor economische groei zorgen en jongeren aan het werk helpen.

Italiaanse politici zeggen dat zij het volk vertegenwoordigen, in tegenstelling tot de ‘technocraten’ in Brussel. Moscovici benadrukte dat de Europese Commissie steun krijgt van de eurogroep, de ministers van financiën die maandag hebben vergaderd en die gekozen zijn door het volk. “Wij zijn geen zielloze bureaucratie die losstaat van alles. We zijn hier democratisch aan het werk gesteld.”

Eurogroep-voorzitter Mário Centeno gaat vrijdag in Rome op bezoek bij de Italiaanse minister van financiën Giovanni Tria. Zal die ontmoeting tot een compromis leiden? Niet als een compromis betekent dat beide partijen ergens in het midden uitkomen, antwoordde Moscovici. “De EU kan best flexibel zijn als een land wordt geteisterd door natuurrampen of als er infrastructuur verloren gaat, zoals het viaduct in Genua. Daar is de commissie absoluut niet ongevoelig voor. Maar verder zijn regels regels.”

In de herfstprognose is de EU positief over de arbeidsmarkten. De werkloosheid blijft dalen tot een niveau dat sinds de crisis niet meer is gehaald. Voor de hele Europese Unie wordt dit jaar een werkloosheidscijfer verwacht van 7,4 procent en dat valt de komende jaren nog verder terug. Door krapte op de arbeidsmarkten kunnen de lonen gaan stijgen. Daardoor zal de inflatie toenemen.

De Europese economie kan onder meer afremmen door hogere olieprijzen en de spanningen in de internationale handel. In de prognose is nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een harde brexit, die de handel met Groot-Brittannië een fikse dreun kan geven.