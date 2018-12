De EU wil best praten, maar het akkoord zit potdicht

Zelfs Guy Verhofstadt, de brexitcoördinator van het Europees parlement, zei maandag het allemaal niet meer te kunnen volgen. “Na twee jaar vergaderen wil de regering uitstel van de stemming.” Volgens Verhofstadt zal de onzekerheid voor mensen en de zakenwereld alleen maar groter worden. Nadat May aankondigde de stemming in het Britse parlement uit te stellen, daalde het Britse pond naar een van de laagste niveaus sinds maanden. “Het wordt tijd dat ze een keuze maken”, zei Verhofstadt.

Lees verder na de advertentie

Veel te kiezen zal May in Brussel waarschijnlijk niet hebben. Heropening van de onderhandelingen is niet aan de orde, liet voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk maandag nog maar eens duidelijk weten. Maar de Europese leiders gaan volgens hem wel kijken of ze ertoe kunnen bijdragen dat het Britse parlement het akkoord goedkeurt. Op de EU-top donderdag zal de brexit dan ook op de agenda worden gezet. Maar “nu de tijd begint te dringen”, zo voegde hij er op Twitter dreigend aan toe, “zal ook besproken worden in hoeverre de Europese landen klaar zijn voor een no-deal-scenario”.

De Britse premier moet eerst maar eens uitleggen wat ze precies wil, vindt de Belgische minister van buitenlandse zaken Didier Reynders

De woordvoerder van Jean-Claude Juncker deed er namens de voorzitter van de Europese Commissie nog een schepje bovenop. “Zoals de voorzitter zelf duidelijk heeft gemaakt. “De deal die op tafel ligt, en die door de Europese Raad op 25 november is goedgekeurd, is de enig mogelijke deal.”

Toch maakt premier May nog snel voor donderdag een rondje langs wat Europese hoofdsteden. Volgens May heeft een aantal Europese leiders haar laten blijken open te staan voor gesprekken om haar Britse parlementsleden meer gerust te kunnen stellen. Dinsdag bezoekt ze onder meer premier Mark Rutte. Zij hoopt in Den Haag nog wat te kunnen halen, aangezien Nederland een van de landen is die het meest zou verliezen bij een harde brexit. Afgelopen weekend belde ze al met hem, net als met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De ingelaste bliksembezoekjes zullen alleen extra CO2-uitstoot opleveren, schamperde Europarlementariër Philippe Lamberts van de Europese Groene partij.

Voorzichtige toezegging De Belgische minister van buitenlandse zaken Didier Reynders was iets toeschietelijker richting May. De Britse premier moet eerst maar eens uitleggen wat ze precies wil, vindt Reynders. Wellicht, zo deed hij een voorzichtige toezegging, is er in Brussel bereidheid om te praten over heel kleine details van de overeenkomst, maar “we kennen de rode lijnen van de Europese Unie”. De Europese regeringen willen wel naar May luisteren, zo lijkt het, maar dat zal vooral een beleefdheidskwestie zijn. Of zoals de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Stef Blok zei: “Je kunt een kop koffie niet weigeren”. Als het bij een kop koffie blijft en May verder niets weet uit te onderhandelen bij de Europese Unie, dan blijft er volgens de Britse oppositieleider Jeremy Corbyn maar één mogelijkheid over voor May: “plaatsmaken”.

Lees ook:

May brengt brexit terug naar Brussel Een aanpassing van het akkoord mag het niet heten, maar de Britse premier wil wel toezeggingen van Europa.