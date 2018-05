De EU wil Balkanlanden best steunen, maar van toetreding rept ze niet

'Ondubbelzinnige steun' spraken de leiders gisteren uit voor een Europees perspectief voor de Westelijke Balkan. Maar die steun beperkt zich voornamelijk tot intensievere samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur bijvoorbeeld. Zo wordt de financiering van het Erasmusprogramma voor de Westelijke Balkan verdubbeld. Ook nemen de leiders zich voor verbindingen in allerlei opzichten te verbeteren. Of het nou op het gebied van vervoer, energie, economie of tussen mensen gaat.

Het woord toetreding wordt in de verklaring angstvallig vermeden. Bovendien worden de zes Balkan-deelnemers aan de top (Bosnië, Servië, Macedonië, Montenegro en Kosovo) aangeduid als partners in plaats van landen. Een handreiking aan de vijf EU-lidstaten, onder meer Spanje en Cyprus, die de onafhankelijkheid van Kosovo niet erkennen.

Erg veel warmte straalt de slotverklaring niet uit, vindt Vessela Cherneva van de denktank European Council of Foreign Affairs in Sofia. “De verklaring is veel soberder en minder enthousiast dan het slotdocument dat in 2003 in Thessaloniki werd opgesteld bij de laatste EU-Westelijke Balkantop.”

De afstand van deze zes landen tot de EU is zo groot, daar moeten we nu niet aan beginnen Premier Mark Rutte

Teleurstelling De toezeggingen die in Sofia zijn gedaan, hebben volgens haar vooral ten doel de relatie met de Westelijke Balkan stabiel te houden. “Daarbij worden er voornamelijk verplichtingen en verantwoordelijkheden bij de Balkanregio neergelegd en veel minder bij de EU-lidstaten. Deze verklaring laat zien dat Europa de Westelijke Balkan niet wil verliezen maar toont ook niet echt veel ambitie richting de regio­­.” Volgens Cherneva is de teleurstelling onder politici op de Balkan groot, maar begrijpen zij tegelijkertijd dat de uitbreiding van de Europese Unie, door alle problemen die op Brussel afkomen, op het moment niet populair is. “Het feit dat ze zich toch kunnen vinden in de verklaring is een goed teken, vind ik.” Zicht op lidmaatschap van de EU biedt het document dus niet. Toch was het vooral dat woord dat in de wandelgangen gonsde. De EU-lidstaten zijn sterk verdeeld over EU-uitbreiding met de Westelijke Balkanlanden. Een groep landen, met de Franse president Macron als voortrekker, vindt dat Brussel eerst haar eigen zaakjes op orde moet zien te krijgen voordat het nieuwe leden toelaat. Koren op de molen van critici die menen dat de Europese Unie ruzies importeert wanneer het de Balkanlanden toelaat Ook premier Rutte heeft ernstige bedenkingen. “De afstand van deze zes landen tot de EU is zo groot, daar moeten we nu niet aan beginnen.” Volgens Rutte is de EU zo sterk als de zwakste schakel. De rechtsstaat, persvrijheid en hervormingen zijn nog lang niet op orde in deze landen. De regels en criteria die Brussel heeft opgesteld moeten volgens de premier strikt worden gevolgd. “Dat proces wil ik bewaken.”