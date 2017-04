De EU moet haar eigen plan trekken

Hij wilde vrede door kracht en wilde een buitenlandbeleid dat uitsluitend het Amerikaanse belang zou dienen. America First dus. Eenmaal president, leek het erop dat hij China door nauwe samenwerking met Rusland en India in de tang wilde nemen.

Maar hij kwam er al snel achter dat hij president Xi hard nodig heeft om Noord-Korea, waarmee alleen China goede betrekkingen onderhoudt, te beteugelen.

Ogenschijnlijk werden de eerste honderd dagen van zijn regeerperiode gekenmerkt door de chaos en willekeur. Maar schijn bedriegt. Zijn beleid liet zich aardig voorspellen.

Ook al zijn de Verenigde Staten het machtigste land, hun macht is niet sterk genoeg om de wereld naar hun hand te zetten

Ten eerste blijkt Trump zich, zoals voorspeld, niet aan de realiteit van de internationale betrekkingen te kunnen onttrekken. Ook al zijn de Verenigde Staten het machtigste land, hun macht is niet sterk genoeg om de wereld naar hun hand te zetten.

Trump kan Xi niet in het gareel krijgen; Poetin en Kim Jong-un blijven hun eigen koers varen; Assad gaat met Russische steun zijn gang; en Trump kan de strijd tegen IS niet met wat ferme taal en de Mother of all Bombs winnen. Net als zijn voorgangers moet Trump voortmodderen.

Defensief nationalisme Ten tweede blijkt Trump inderdaad een representant van de oude stroming van het defensief nationalisme of isolationisme te zijn, die teruggaat tot president Jackson (1829 - 1837). Amerika trekt zich niet van het wereldtoneel terug. Integendeel. Oorlogen worden wel degelijk gevoerd, maar alleen als dit een eng Amerikaans belang dient. Trump doet precies dit. Zijn aanvallen in Syrië en Afghanistan werden gerechtvaardigd met een beroep op het Amerikaanse belang. Dat geldt ook voor Noord-Korea. Strategen vrezen dat Kim Jong-un nu snel in staat is om, met intercontinentale raketten of raketten die vanaf onderzeeboten worden gelanceerd, Amerika met kernwapens te bestoken. Het zou in lijn zijn met de Jacksoniaanse traditie als Trump het niet zo ver laat komen, maar een preventieve aanval op het Aziatische land gaat uitvoeren. De bescherming van democratie en mensenrechten zijn ondergeschikt aan het Amerikaanse belang Deze traditie verklaart ook Trumps instrumentele kijk op bondgenootschappen en instituties zoals de Navo. Als bondgenoten mee willen doen aan de strijd van Amerika dan is dat prima, zo niet dan doet Amerika het alleen. In de Jacksoniaanse traditie liggen unilateralisme en isolationisme daarom dicht bij elkaar. Verreweg de belangrijkste conclusie van honderd dagen Trump is dat het Amerikaans leiderschap niet meer vanzelfsprekend is. De afgelopen decennia was Amerika de onbetwiste leider van de westerse wereld die gebaseerd is op democratie, vrijheid, recht, sterke instituties en vrijemarkteconomie. Trump wil die wereldorde alleen beschermen als dit een Amerikaans belang dient. De bescherming van democratie en mensenrechten zijn daaraan ondergeschikt. Maar Amerika’s belangen hoeven niet de onze te zijn. Daarom moeten wij Europeanen ons eigen plan trekken. De EU ontkomt er niet meer aan een machtspolitieke factor te worden met inbegrip van een sterkere defensie, zo nodig ten koste van de Navo. De weg daartoe ligt open als Macron inderdaad president van Frankrijk wordt.

