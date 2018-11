De EU moet definitief stoppen met het overleg over de toetreding van Turkije, zegt rapporteur

De onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de Europese Unie, die al jarenlang op sterven na dood zijn, moeten nu toch echt definitief worden begraven. Dat is de conclusie van de Turkije-rapporteur van het Europees Parlement, Kati Piri van de PvdA.

“Onder de huidige omstandigheden heeft voortzetting van het onderhandelingsproces alle geloofwaardigheid verloren”, aldus Piri woensdag in Straatsburg, waar ze haar concept-rapport presenteerde.

Ze wijst op de vijftigduizend Turken, onder wie journalisten en politici, die nog in de gevangenis zitten, ruim twee jaar na de mislukte couppoging van juli 2016. Daarnaast zijn 150.000 overheidsdienaren ontslagen zonder de juiste procedures en recht op weerwoord. “De iets vriendelijkere toon van Turkije tegen de EU en het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Nederland kunnen die feiten niet verhullen”, aldus Piri.

Turkije is kandidaat-lid van de EU sinds 1999. Vijf jaar later begonnen de onderhandelingen. Maar sinds president Erdogan president is, is de toenadering in het slop gekomen. Het overleg met de EU staat al enige tijd in de ijskast.

“Helaas zijn we nu dus al in die situatie”, zegt Piri. “Niet alleen is er niets verbeterd op het gebied van mensenrechten en democratie, er is nu zelfs een nieuwe grondwet van kracht waarvan internationale organisaties zeggen dat die niet voortvloeit uit een democratisch systeem. Ik realiseer me dat deze oproep tot stopzetting niet goed zal vallen bij de Turkse oppositie en het maatschappelijk middenveld. Dit is geen populaire stap, maar ik zet die voor de geloofwaardigheid van de stellingname van het parlement van vorig jaar.”

Eigen schuld

Piri’s kritiek richt zich niet alleen op Ankara, maar ook op de EU zelf, met name de lidstaten ervan, verenigd in de Raad. “Die draagt gedeeltelijk schuld voor de situatie. Ze heeft eerdere kansen niet benut om het Turkse regime te betrekken in serieuze discussies over democratie en rechtsstaat, door de bijbehorende onderhandelingshoofdstukken niet te willen openen. Nu er op al die gebieden een sterke teruggang zichtbaar is, weigert dezelfde Raad een streep in het zand te zetten.”

Onder de lidstaten is er tot nu toe namelijk geen besluit genomen over formele beëindiging van de toetredingsdialoog met Turkije. “Het lijkt erop dat een impasse voor beide partijen de favoriete optie is.”

De financiële ondersteuning die de EU aan Turkije biedt ter voorbereiding op toetreding (gemiddeld ruim 600 miljoen euro per jaar) staat al langer ter discussie. Piri wil die niet geheel afblazen, maar specifiek richten op projecten die direct - dus buiten de Turkse regering om - onder meer persvrijheid en het maatschappelijk middenveld ondersteunen.

Piri’s rapport wordt later deze maand besproken, en misschien aangepast, in de parlementscommissie buitenlandse zaken. De plenaire stemming volgt in maart.