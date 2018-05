De EU als relatietherapeut van de Balkan

Grenzen overbruggen, dat stond de oprichters van de Europese Unie voor ogen. Hoe meer politieke en economische integratie, hoe minder douaneposten, was het idee. En daarbij horen geen ruzies over scheidslijnen.

Jean-Claude Juncker benadrukte dat nog maar eens tijdens zijn recente rondreis door de westelijke Balkan. De voorzitter van de Europese Commissie bood vorig jaar zes landen (Albanië, Kosovo, Macedonië, Montenegro, Servië en Bosnië) in die regio voor het eerst sinds lange tijd perspectief op het lidmaatschap van de EU. Op zijn vroegst kunnen ze in 2025 toetreden.

Juncker verbindt daaraan wel een duidelijke voorwaarde. Ze moeten eerst hun burenruzies oplossen. "We kunnen geen grensconflicten in de Europese Unie importeren", zo zei hij tegen Deutsche Welle. "We moeten stabiliteit in de regio brengen en er geen instabiliteit voor terugkrijgen."

De ruzie is van tijd tot tijd ook in Brussel voelbaar, bijvoorbeeld wanneer er gesproken wordt over de toetreding van Turkije. Op het moment lijkt die door de verstoorde relatie tussen Brussel en Ankara ver weg, maar toch ligt de optie in theorie nog altijd op tafel. Maar niet als het aan Cyprus ligt. Zolang Turkije een deel van het eiland bezet houdt, zal Cyprus zijn vetorecht gebruiken om het land uit de Europese club te weren.

Die les heeft Brussel geleerd op Cyprus. Dat land mocht in 2004 toetreden tot de Europese club van landen, hoewel het grensconflict op het eiland nog altijd voortwoekerde. Sinds 1974, toen Turkse militairen na een mislukte Griekse staatsgreep het noorden bezetten, is het eiland gesplitst. Nog altijd zijn er tienduizenden Turkse militairen en zo'n duizend Griekse soldaten op het eiland gestationeerd en bewaken VN-militairen de demarcatielijn.

Hoofdpijndossier

Dit hoofdpijndossier lag de Europese politici en diplomaten nog vers in het geheugen toen Kroatië in Brussel aanklopte voor onderhandelingen over het lidmaatschap. Zagreb kreeg dan ook te horen dat het eerst het grensgeschil met Slovenië moest oplossen voor er sprake kon zijn van toetreding. Al meer dan een kwarteeuw voeren de twee strijd over een stuk zee in de baai van Piran dat voor beide landen van strategisch belang is. Voor Slovenië omdat het toegang biedt tot internationaal water en voor Kroatië vanwege de verbinding met West-Europa.

Slovenië, dat destijds al EU-lid was, kopieerde de tactiek van Cyprus en blokkeerde een Kroatische toetreding. Pas nadat beide landen overeenkwamen hun zaak voor te leggen aan het internationale hof van arbitrage in Den Haag, werd Kroatië vijf jaar geleden toegelaten als EU-lid.

Brussel dacht de voortslepende zaak door juridisch ingrijpen te hebben vlotgetrokken, maar kwam bedrogen uit. Toen de rechter vorig jaar zomer een uitspraak deed in het voordeel van Slovenië, accepteerde Zagreb die niet. Sterker nog, Kroatië had zich al in 2015 - toen het de bui zag hangen - uit de rechtszaak teruggetrokken.