De erfenis van Thorbecke: beperking van macht

Misschien levert het meer resultaat op als we nu eens niet het stelsel, maar de kijk op dat stelsel vernieuwen. Wordt het wel op waarde geschat? Een goede aanleiding lijkt me de verschijning deze week van de biografie van de historicus Remig Aerts over de voornaamste architect van dat stelsel, Johan Rudolf Thorbecke. Terug naar de bron, dat kan nooit kwaad.

De liberaal Thorbecke wordt beschouwd als de grondlegger van onze parlementaire democratie. Maar klopt dat helemaal? In zijn Narede uit 1869, zijn politieke testament, komt het woord 'democratie' slechts één keer voor en dan nog in relatie met het Amerikaanse stelsel. Niet voor niets, want Thorbecke stond uiterst sceptisch tegenover de democratie als staatsvorm.

Aerts noteerde uit diens aantekeningen: 'Waarin bestaat de democratie? Dat allen door allen geregeerd worden? Een niet georganiseerde massa, waarin de wil van de een evenveel waard is als die van de ander?' De conclusie die Thorbecke hieruit trok, blijft van betekenis: 'Men keerde dan terug tot een staat voor de Staat'. Hij zag de democratie als een terugval in beschaving, een primitief stadium zelfs, terwijl hij met zijn stelsel beoogde 'ons volk tot een hoger trap van ontwikkeling' te brengen.

Daarmee sloot hij aan bij de visie van de Franse denker en politicus Guizot, die het als de voornaamste taak van de politiek beschouwde de macht te beperken. Het volk mocht, anders dan in de tijd van de absolute vorsten, de bron van het bevoegde gezag zijn, dat kon je niet letterlijk verstaan als volksheerschappij. Dan kwam je immers van de regen in de drup. In de ideale staatsvorm van Guizot mocht niemand het laatste woord hebben, ook het volk niet.

In het stelsel, dat zijn uitwerking kreeg in de Grondwet van 1848, gaat het dan ook niet om het verplaatsen van de macht van de koning naar het parlement of het volk, maar om een nieuwe verdeling van de macht. Thorbecke zag regering en volksvertegenwoordiging als leden van hetzelfde lichaam, zelfstandig maar in dienst van het geheel. De ene macht mocht de andere niet overheersen.

Ontsporing

De Romeinse denker en politicus Cicero waarschuwde al in de eerste eeuw voor Chr. voor deze gang der dingen. Om die reden was hij voor een mix van monarchie, aristocratie en democratie. Daarmee verkleinde je het risico van ontsporing dat elk van deze staatsvormen afzonderlijk meedroeg. De monarchie kon ontaarden in tirannie, een regering van aristocraten in een corrupte oligarchie en een democratie in anarchie, gevolgd door een dictator om de chaos te bedwingen, waarmee de cirkel rond was.

In het tv-programma 'Buitenhof' vroeg Paul Witteman zondag aan Aerts wie Thorbecke zou kiezen als vicepresident van de Raad van State, Dijsselbloem of De Graaf? Een aardige poging om de staatsman uit het midden van de negentiende eeuw in onze waan van de dag te betrekken. Interessanter was geweest de vraag hoe Thorbecke had geoordeeld over het gedweep van de hedendaagse populisten met de volkswil als het summum van democratie. Hij was overduidelijk over die verleiding. Als alleen telt wat het volk of de meerderheid wil, schreef hij, 'dan vervalt de vraag naar wat recht, waar, goed en uitvoerbaar is'. Ik moet hierbij ook denken aan de brexit en de meerderheidsdemocratieën in Turkije, Hongarije en Polen.

Het is niet zo dat Thorbecke het volk niet zag staan. Hij was voor een sterk burgerschap, maar gaf aan de ontwikkeling van de constitutionele monarchie, toen nog iets nieuws, prioriteit. Die ontwikkeling ging ook niet zonder slag of stoot, maar onder dat stelsel, was zijn overtuiging, kon Nederland 'het vrijste volk ter wereld wezen'.

Democratie en vrijheid gaan niet als vanzelf samen, zoals Thorbecke onderkende en de geschiedenis later heeft aangetoond. Waar het in de kern om draait, is het beperken van macht. Dat mag je misschien wel als de ziel van onze democratische rechtsstaat zien, niet voor niets het 'Huis van Thorbecke' genoemd.

