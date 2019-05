De ene SP’er vindt het Brusselmans-spotje geweldig, de ander juist smerig

Veel SP-afdelingen krijgen e-mails over het campagnefilmpje waarin de hoofdrolspeler, een evenbeeld van PvdA’er Frans Timmermans, in zijn onderbroek de open haard aanmaakt met referendumuitslagen. Op sociale media kondigen SP-leden aan hun lidmaatschap op te zeggen. Daar tegenover staan veel lovende reacties.

Bij Schol kwamen geen opzeggingen binnen. De meeste klagers vinden de video smakeloos. Schol: “Het blijkt maar weer dat humor heel moeilijk is”. Zelf vraagt hij zich ook af waarom Brusselmans zijn broek moet laten zakken. “Het filmpje is niet echt Monty Python.”

Afdeling Oude IJsselstreek neemt via Facebook ‘uitdrukkelijk afstand’ van het spotje. “Wij vinden ook dat de machtsoverdracht naar Brussel een tandje minder mag”, licht fractievoorzitter Heini Peters het bericht toe. “Maar we hebben moeite met de vorm. Wij staan voor politiek op inhoud. Die is hier ver te zoeken.” De landelijke partijtop drong er bij Peters op aan het bericht te verwijderen. “Wij hebben besloten dat niet te doen en dat hebben ze gerespecteerd.”

Erik Flentge, fractievoorzitter in Amsterdam, is laaiend enthousiast over de campagne. “De SP is hier altijd goed in geweest. Ik denk dat we de afgelopen jaren onze scherpte een beetje zijn verloren. Volgens mij is het juist onze taak om misstanden aan te kaarten. Timmermans is de personificatie van de Brusselse macht.”

Niet los te zien van verlies Het campagnespotje is moeilijk los te zien van de lessen die de partij trok uit het grote verlies bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Tijdens de laatste partijraad hadden de afdelingen een duidelijke boodschap aan partijvoorzitter Ron Meyer: de SP moet weer populistischer worden en zich afzetten tegen het establishment. Schol: “De boodschap was dat we duidelijker moeten zijn. Ik hoop dat voor het filmpje opgaat dat het niet uitmaakt hóe je in de pers komt, als ze je naam maar goed spellen.” Daar is Eric Smaling, fractievoorzitter in Noord-Holland, het mee eens. Tijdens de vorige verkiezingen waren klimaat en migratie de kernthema’s voor de partij, maar het genuanceerde SP-verhaal sneeuwde onder bij de uitgesproken standpunten van Forum voor Democratie, GroenLinks en de PVV. Smaling: “Die partijen profiteerden. Het is daarom niet gek dat de SP nu iets anders probeert. Het zal moeten blijken of het werkt.” De campagne tegen een PvdA-kopstuk zet in ieder geval de linkse verhoudingen op scherp. Woensdag deed partijvoorzitter Meyer er nog een schepje bovenop door te zeggen dat hij ‘niet gelooft’ in linkse samenwerking. Samenwerking in Europa ligt niet voor de hand, zegt Noord-Hollander Smaling. Hij was ooit lid van de PvdA en GroenLinks, de SP is de eerste partij waarvoor hij ook actief is. “In Europa verschilt de SP nogal van de PvdA en GroenLinks.” In Den Haag valt op onderwerpen wel samen te werken, denkt het voormalige Kamerlid. “Maar we moeten wel realistisch zijn. Bij de afgelopen verkiezingen won GroenLinks het aantal zetels dat wij verloren. Als wij steeds klappen krijgen, dan moet je niet gedachteloos in een linkse samenwerking blijven zitten.”

