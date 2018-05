De eerste vrouwelijke wethouders mochten besturen, maar geen paspoort aanvragen

Niet één, maar twee fris gekozen gemeenteraadsleden werden op 2 september 1919 als eerste vrouw wethouder. In Oostzaan bemachtigden bij de kort daarvoor gehouden raadsverkiezingen maar liefst twee vrouwen een zetel: een sociaal-democrate en de 52-jarige Willy Hofman-Poot namens de Liberale Unie.

Net als Suze Groeneweg eerder in Tweede Kamer waren de twee verkozen zonder dat ze zelf konden stemmen. Hofman-Poot nam 'met eenigen schroom' het woord en dankte tijdens haar eerste raadsvergadering de Oostzaanse mannen 'die den moed hadden met den ouden sleur te breken en die zoo verstandig waren nu eens hun keuze op een vrouw te vestigen'. Zelf hikte ze nog aan tegen haar gebrek aan ervaring ('veel zal ik moeten leeren'), maar toen zeven van de elf raadsleden haar verkozen tot een van de twee wethouders wilde ze toch niet weigeren.

In Valkenburg werden eveneens twee vrouwen in de gemeenteraad verkozen. Een van hen, de 62-jarige Stiena Ruypers-Erens, werd als eerste door de raadsleden tot wethouder gekozen. De gemeentepolitiek was Ruypers niet vreemd. Zowel haar vader als haar man waren raadslid geweest. Haar jongere broer Alphons mocht zich na een eerder wethouderschap van 1894 tot 1907 burgemeester van Valkenburg noemen.

De SDAP leverde er 55, liberale vrijzinnige partijen 21 en katholieke 10. Opvallend is het grote aantal gehuwden: 83 van de 97 vrouwelijke raadsleden waren getrouwd. Juridisch gezien waren gehuwde vrouwen handelingsonbekwaam. Ze mochten niet zelfstandig een bankrekening openen of een paspoort aanvragen. In de gemeenteraden debatteerden ze nu ondanks die wettelijke bepalingen gewoon mee.

De gemeenteraadsverkiezingen van 1919 waren de eerste lokale stembusgang waarbij vrouwen op de kandidatenlijst mochten staan. Zelf stemmen mochten ze nog niet. Er werden 97 vrouwen gekozen, blijkt uit nog lopend onderzoek van Margit van der Steen van de Universiteit Leiden naar de eerste lichting: nog niet eens een procent van de volksvertegenwoordigers in de 1100 gemeenten die Nederland in 1919 telde.

De achternamen van de nieuwe wethouder klonken dus vertrouwd. Een vrouw in het ambt was wel wennen. De gemeentesecretaris maakte in zijn notulen nadrukkelijk onderscheid tussen de twee wethouders: in het geval van de man schreef hij wethouder Herwarts, in het geval van de vrouw mevr. Ruypers, zonder haar functie te noemen.

Hofman woonde bij haar aantreden twaalf jaar in Oostzaan. Ze was met haar echtgenoot meegekomen toen die in het dorp hoofd van de openbare Zuiderschool werd. Haar huwelijk in 1897 betekende automatisch het einde van haar eigen carrière als onderwijzeres.

Zowel Hofman als Ruypers kwamen als oudste wethouder als eerste in aanmerking om als waarnemer op te treden bij afwezigheid van de burgemeester. Maar konden ze ook werkelijk als loco optreden? In de Gemeentewet stond sinds 1904 dat alleen mannelijke Nederlanders als burgemeester benoembaar waren. Het hielp dat er geen bepalingen waren voor de waarneming. Beide wethouders zouden gedurende hun ambtsperiode af en toe de burgemeestersketen dragen.

Tweespalt

Over de activiteiten van Ruypers in haar jaren voor haar wethouderschap is weinig zeker. Mogelijk werkte ze lange tijd mee in het boerenbedrijf en de leerlooierij van haar ouders. Ze trouwde pas op haar 44ste. Echtgenoot Leopold Ruypers was achttien jaar jonger en wellicht ook in andere opzichten de mindere van zijn eega. Bij inbraak ging Stiena met een geweer op de inbrekers af, met Leopold voorzichtig in haar spoor.

Ruypers kwam terecht in een sterk gepolariseerde gemeenteraad. De onderlinge verhoudingen waren getekend door jarenlange tweespalt in het stadje. Valkenburg kende al een Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer, de oudste VVV van Nederland, toen een groep prominente inwoners in 1895 nog een club ter stimulering van het toerisme oprichtte: Kur-Comité Falcobergia. Vanaf dat moment verdiepten vetes zich en moest zo ongeveer elke activiteit en vereniging kleur bekennen.

Ruypers behoorde tot het Falcobergia-kamp. Wethouder Herwarts vertegenwoordigde de tegenstanders.

Binnen het college en in de raad kon het hard toegaan. Begin 1921 ontspoorde de discussie volledig. De opzichter van de Valkenburgse gemeentegrot annex veldwachter was Ruypers en haar man in de grot tegengekomen met een eerder verwijderde jongeman. Illegaal bezoek, vond Herwarts, die de zaak hoog opspeelde en zei dat hij Ruypers bij een volgend onbevoegd bezoek hoogstpersoonlijk de grot uit zou slaan.

Ruypers verdedigde zich met het verhaal dat de jongen eerder geld en rijbewijs was verloren en dat ze hielp zoeken. Het hielp niet. De burgemeester zei dat ze zich voortaan enkel moest bemoeien met zaken die haar aangingen. Een motie van afkeuring tegen haar werd aangenomen met een meerderheid van vier tegen drie. Ruypers was boos, maar trok geen conclusies uit deze raadsuitspraak.

Bij de raadsverkiezingen van 1923 haalde Ruypers' lijst drie zetels. Herwarts' lijst kreeg net ietsje meer stemmen en kwam uit op vier. Die uitslag veroordeelde Ruypers tot vier jaar oppositie. De debatten in de volgende vier jaar waren opnieuw niet altijd even verheffend. In 1927 was Herwarts vertrokken uit de politiek. Ruypers deed wel mee, haalde bijna een vijfde van de stemmen en kwam weer op het wethouderspluche terecht.