De eerste vrouwelijke burgemeester zag haar gemeente als een groot gezin

Jan Smulders vierde eind 1939 zijn koperen jubileum als burgemeester van Oost-, West- en Middelbeers. Op het feest liep diens vijfjarige zoon rond. "Wie Sjef in de guitige oogjes kijkt, ziet hierin de belofte, dat hij zijn vader zal opvolgen", klonk het uit de mond van een van de sprekers. Het was niet eens een gedurfde profetie. Het geslacht Smulders leverde al sinds 1831 de burgemeester in de Brabantse gemeente: Jan was de vierde in de rij, Sjef voorbestemd om de vijfde te worden.

Door de oorlog liep het anders. Smulders weigerde als burgemeester arbeidskrachten te leveren voor het aanleggen van verdedigingswerken in Zeeland. Hij werd gearresteerd en verbleef in vier kampen. Tijdens een voettocht naar het vijfde, Dachau, kon hij niet verder en schoten de Duitsers hem dood. Ruim twee weken later was de oorlog in Europa voorbij.

Burgemeestersvrouw Truus Smulders-Beliën had pas in oktober 1945 zekerheid over het overlijden van haar man. Ze bleef achter met vier kinderen. Middenin haar rouw zinde de voormalige onderwijzeres op een stap die het burgemeesterschap voor de Smuldersen moest behouden, zodat Sjef, eenmaal volwassen, het ambt kon bekleden. Ze wilde zelf solliciteren. Het zou ook voor inkomen zorgen.

Al in de loop van de jaren twintig had in Nederland de roep geklonken om het burgemeestersambt ook open te stellen voor vrouwen. Ze maakten al deel uit van gemeenteraden, functioneerden als wethouder en fungeerden in die hoedanigheid ook weleens als waarnemend burgemeester. Klachten bleven uit. Waarom dan niet de laatste stap genomen? Andere landen waren Nederland al voorgegaan.

Smulders-Beliën probeerde hem aan die belofte te houden. "Durft u het wel aan?", zou hij de sollicitante hebben gevraagd. Die antwoordde zonder twijfel 'ja' en zei een groot vertrouwen in God te hebben. Beel was om.

In haar regelmatige onderwijzershandschrift schreef Smulders-Beliën brieven aan de minister, de commissaris van de koningin en de koningin zelf. De katholieke minister van binnenlandse zaken, Louis Beel, niet per se een progressieve geest, keek serieus naar de sollicitatie. In zijn condoleancebrief naar aanleiding van het overlijden van Jan Smulders had de bewindsman - misschien enkel uit gewoonte - geschreven dat hij de burgemeestersvrouw zou helpen waar hij kon.

Omgeknoopte schorten

Smulders-Beliën kon zestien jaar later als eerste bewijzen dat vrouwen wel degelijk burgemeester konden zijn. Ze begon niet bij nul. Bij tal van gelegenheden had zij haar man als burgemeestersvrouw vergezeld. En bij nacht en ontij kwamen mensen bij haar thuis problemen bespreken. Daartegenover staat de hardnekkige anekdote dat ze bij haar eerste entree als burgemeester in het gemeentehuis 'Leg mijn mantel maar efkes op het kadaster' zou hebben gezegd.

De media vonden de eerste vrouwelijke burgemeester een interessant onderwerp. Ze zetten Smulders-Beliën steevast neer als een Brabants moeke. Journalisten verhaalden over omgeknoopte schorten, gemoedelijkheid en gezelligheid. Het ging in artikelen over 'een zorgzame moeder voor haar uit vier kinderen bestaande gezin' en over uitnodigend openzwaaiende deuren en het al even gastvrije welkomstwoord van de burgemeester ('Komt er maar in'). De pers zag wat ze wilde zien.

"Ze was een heel kordate vrouw en een supermoeder", zegt dochter Marie-Louise. Jongste zoon Jan: "Op belangrijke momenten was ze er voor ons, maar meestal ging ze op in haar werk. Mensen kwamen ook thuis praten, vaak met een stuk van jacht of slacht. Als mijn moeder het bezoek dan uitliet, slurpte mijn broer Sjef snel de laatste restjes uit de glaasjes jenever en cognac. Voor het huishouden had ze een meisje voor dag en nacht."