De Duitsers hebben gekozen voor 'alternatieven', maar wat willen ze nou eigenlijk?

“Het spijt me”, zei ze. En weg was ze, iedereen in verbijstering achterlatend. Op een persconferentie van de Duitse rechts-populistische AfD, die bij de verkiezingen een stormachtige entree in de Bondsdag maakte, meldde partijvoorzitster Frauke Petry maandag dat ze geen deel wil uitmaken van de fractie.

Petry gaat verder als eenmansfractie omdat ze de partij, geplaagd door interne strijd en racisme, ‘anarchistisch’ vindt. “Een anarchistische partij zoals de AfD de afgelopen weken was, kan op zich wel succesvol oppositie voeren”, lichtte ze toe. “Maar ze kunnen de kiezers geen regeringsverantwoordelijkheid bieden.” Zelf wil ze graag conservatieve Realpolitik bedrijven. Daar acht ze de AfD - Alternative für Deutschland - niet toe in staat.

Tekst loopt door onder de grafiek.

Binnen de partij heeft Petry diverse medestanders. Het is niet uitgesloten dat die mensen haar zullen volgen. Maar een grote scheuring zit er niet in, denkt vicevoorzitter Meuthen. Zo verdeeld is de partij volgens hem nou ook weer niet.

De AfD-top was vooraf niet op de hoogte van Petry’s stunt. De bedoeling was om er ’s ochtends een vrolijke bijeenkomst van te maken. De AfD, die vanuit het niets 12,6 procent van de stemmen haalde, zou hoopvol vooruitblikken. In plaats daarvan liet Petry ‘een bom’ afgaan, zei vicepartijvoorzitter Jörg Meuthen. Volgens hem toont het dat de AfD een ‘gistende bende’ is.

Maar los van Petry kan de AfD nog heel wat beren op haar weg verwachten. De partij kwam in één klap in het parlement binnenstormen met 94 grotendeels nieuwe gezichten. Zo’n bliksemachtige opkomst is een recept voor machtsspelletjes en een gebrek aan kwaliteit, zoals in Nederland te zien was bij de Lijst Pim Fortuyn. De LPF kwam in 2002 vanuit het niets met 26 zetels de Tweede Kamer binnen. De partij werd vanwege haar interne intriges en snelle desintegratie vergeleken met een kruiwagen vol wegspringende kikkers.

Peilers hebben AfD onderschat

Volgens de laatste peilingen zou de AfD 11 procent van de stemmen halen. De werkelijke uitslag werd 12,6 procent. De vier grootste Duitse peilbureaus zoeken de oorzaak van de opmars bij de media en de andere partijen. Die besteedden veel aandacht aan de AfD en lieten de agenda grotendeels door deze partij bepalen, aldus Infratest Dimap.

Peilbureaus kunnen de score ook hebben onderschat, omdat mensen zich schamen om hun voorkeur voor de AfD te melden

Bureau Forsa wijst ook naar de AfD zelf. De partij bedacht telkens weer knappe provocaties, à la Donald Trump, zodat aandacht in de media gegarandeerd was. De stigmatisering van AfD-sympathisanten als neonazi’s heeft ook invloed gehad: mensen voelden zich daardoor nog meer miskend en gemotiveerder om op de AfD te stemmen. Peilbureaus kunnen de score ook hebben onderschat doordat mensen zich schamen om hun voorkeur voor de AfD te melden.

De christen-democratische unie van CDU/CSU (zwart) is vrijwel overal in Duitsland als grootste uit de bus gekomen. In het Ruhrgebied staat de verliezende sociaal-democratische SPD nog vaak bovenaan, en in Berlijn scoort de links-radicale Die Linke goed. Tot zover is dit het vertrouwde beeld na Duitse parlementsverkiezingen. Nieuw zijn de blauwe stippen in Saksen, in het oosten van het land. De rechts-populistische AfD werd in die deelstaat met 27 procent van de stemmen de grootste partij, net boven de CDU/CSU.

Op de kaart met partijen die tweede werden, is de opmars van de AfD nog duidelijker zichtbaar. De partij, die landelijk de op-twee-na-grootste werd, scoort vooral goed in het oosten en in het conservatieve Beieren. In Oost-Duitsland als geheel haalde de AfD 21,5 procent, terwijl de CDU/CSU daar op 26 eindigde. De verklaring voor de hoge AfD-score ligt bij de relatief slechte economische omstandigheden in het oosten en bij de verhoudingsgewijs grote angst voor vluchtelingen in dit gebied, dat van oudsher weinig immigratie van buiten Europa kent.

Lees ook: 'AfD-stemmers hebben het gevoel dat niets van hen is'